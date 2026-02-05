Рай под ногами матерей-2: Письмо матери

Новое путешествие полюбившихся героев. Старые знакомые — Адиль, парень с доброй душой и интеллектом ребенка, и его девятилетний друг Самир, смышленый и смелый мальчишка, — отправляются в полное испытаний путешествие из Кыргызстана через всю Россию в Москву, чтобы исполнить мечту мальчика.
