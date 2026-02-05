  1. Моя Слобода
  Афиша
  Кино
  Рай под ногами матерей-2: Письмо матери
афиша
афиша
Рай под ногами матерей-2: Письмо матери

Премьера:
05.02.2026
 
Режиссер:
Руслан Акун
  
Актеры:
Эмиль Эсеналиев, Павел Майков, Алексей Щербаков, Станислав Бондаренко, Омар Алибутаев
  
Жанр:
Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Новое путешествие полюбившихся героев. Старые знакомые — Адиль, парень с доброй душой и интеллектом ребенка, и его девятилетний друг Самир, смышленый и смелый мальчишка, — отправляются в полное испытаний путешествие из Кыргызстана через всю Россию в Москву, чтобы исполнить мечту мальчика.

