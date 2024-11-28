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Приключения Паддингтона-3

Приключения Паддингтона-3

Премьера:
28.11.2024
 
Режиссер:
Дугал Уилсон
  
Актеры:
Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Бен Уишоу, Джим Бродбент, Имельда Стонтон, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мадлен Харрис, Сэмюэль Джослин, Амит Шах, Карла Тоус
  
Жанр:
Детективы, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
106 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
6.70
 
 

Паддингтон и семейство Браунов отправляются на родину медвежонка — в дремучее Перу! Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь вся семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.

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15:10
Синема Стар
15:30
Алмаз Синема
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Люксор Тула
17:00
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Алмаз Синема
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18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
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Завтра
09:50
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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11:10
Кинотеатр (Суворов)
11:10
Синема Стар
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
11:20
Алмаз Синема
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
13:50
Иллизиум (Новомосковск)
14:40
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Стар
15:30
Алмаз Синема
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:00
Кинотеатр (Суворов)
17:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:15
Кинотеатр 3D (Венев)
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Алмаз Синема
18:00
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
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7 декабря, суббота
09:40
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11:15
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12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:40
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14:40
Люксор Тула
15:00
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15:10
Синема Стар
15:40
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16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
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17:00
Алмаз Синема
17:00
Кинотеатр (Суворов)
17:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:15
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17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
09:40
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Стар
13:10
Алмаз Синема
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Стар
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:00
Алмаз Синема
17:00
Кинотеатр (Суворов)
17:15
Кинотеатр 3D (Венев)
17:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, понедельник
09:40
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Стар
13:10
Алмаз Синема
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Стар
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:00
Кинотеатр (Суворов)
17:00
Алмаз Синема
17:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, вторник
09:40
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
11:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
13:10
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Стар
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:00
Алмаз Синема
17:00
Кинотеатр (Суворов)
17:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:15
Кинотеатр 3D (Венев)
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, среда
09:40
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Кинотеатр (Суворов)
11:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:15
Кинотеатр 3D (Венев)
11:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
13:10
Синема Стар
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Синема Стар
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:00
Алмаз Синема
17:00
Кинотеатр (Суворов)
17:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:15
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17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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