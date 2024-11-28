Приключения Паддингтона-3
Премьера:
28.11.2024
Режиссер:
Дугал Уилсон
Актеры:
Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Бен Уишоу, Джим Бродбент, Имельда Стонтон, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мадлен Харрис, Сэмюэль Джослин, Амит Шах, Карла Тоус
Жанр:
Детективы, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
106 минут
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
6.70
Паддингтон и семейство Браунов отправляются на родину медвежонка — в дремучее Перу! Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь вся семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.
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Завтра
7 декабря, суббота
8 декабря, воскресенье
9 декабря, понедельник
10 декабря, вторник
11 декабря, среда
Сегодня
Завтра
7 декабря, суббота
8 декабря, воскресенье
9 декабря, понедельник
10 декабря, вторник
11 декабря, среда
5 - 8 декабря
5 - 12 декабря
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