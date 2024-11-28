Приключения Паддингтона-3

Премьера: 28.11.2024

Режиссер: Дугал Уилсон

Актеры: Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Бен Уишоу, Джим Бродбент, Имельда Стонтон, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мадлен Харрис, Сэмюэль Джослин, Амит Шах, Карла Тоус

Жанр: Детективы, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 106 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 6.70

Паддингтон и семейство Браунов отправляются на родину медвежонка — в дремучее Перу! Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь вся семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.