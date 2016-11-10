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По соображениям совести

По соображениям совести

Страна:
Австралия, США, 2016
 
Премьера:
в РФ 17.11.2016
 
Режиссер:
Мэл Гибсон
  
Актеры:
Тереза Палмер, Эндрю Гарфилд, Сэм Уортингтон, Люк Брейси, Хьюго Уивинг, Винс Вон, Рэйчел Гриффитс, Райан Корр, Ричард Роксбург, Натаниэль Бузолич
  
Жанр:
драма, военный
  
Продолжительноcть:
131 мин
  
Бюджет:
$45 000 000
  
Рейтинг Кинопоиска:
8,73
          
 

 

Медик Американской армии времен Второй Мировой войны Дезмонд Досс, который служил во время битвы за Окинаву, отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом в американской истории, удостоенным Медали Почета.

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