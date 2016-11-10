По соображениям совести

Страна: Австралия, США, 2016

Премьера: в РФ 17.11.2016

Режиссер: Мэл Гибсон

Актеры: Тереза Палмер, Эндрю Гарфилд, Сэм Уортингтон, Люк Брейси, Хьюго Уивинг, Винс Вон, Рэйчел Гриффитс, Райан Корр, Ричард Роксбург, Натаниэль Бузолич

Жанр: драма, военный

Продолжительноcть: 131 мин

Бюджет: $45 000 000

Рейтинг Кинопоиска: 8,73

Медик Американской армии времен Второй Мировой войны Дезмонд Досс, который служил во время битвы за Окинаву, отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом в американской истории, удостоенным Медали Почета.