Опасные воды
Премьера:
12.06.2024
Режиссер:
Йоаким Хеден
Актеры:
Джулиан Сэндз, Александер Арнольд, Джек Парр, Ким Спирман, Арло Картер, Эрин Маллен, Максим Дюран, Уильям Эрасо Фернандес
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
18+
Беззаботный отдых на карибских островах превращается в страшный кошмар. Во время погружения к месту крушения военного корабля пятеро друзей оказываются отрезаны от суши: кислород заканчивается, паника нарастает, шансы на спасение стремительно уменьшаются. Но все эти проблемы меркнут, когда дайверов окружают огромные акулы и начинают свою охоту. На что пойдут герои, чтобы выбраться из смертельной западни?
Сегодня
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Алмаз Синема
|
22:05
|Люксор Тула
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:30
|Люксор Тула
|
18:00
|Люксор Тула
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Люксор Тула
|
21:50
|Алмаз Синема
14 июня, пятница
|
10:30
|Люксор Тула
|
18:00
|Люксор Тула
|
21:40
|Люксор Тула
|
21:50
|Алмаз Синема
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июня, суббота
|
10:30
|Люксор Тула
|
18:00
|Люксор Тула
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Люксор Тула
16 июня, воскресенье
|
10:30
|Люксор Тула
|
18:00
|Люксор Тула
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Люксор Тула
17 июня, понедельник
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, вторник
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, среда
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, пятница
|Алмаз Синема
|
21:50
|Люксор Тула
|
10:30
18:00
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
00:50
15 июня, суббота
|Люксор Тула
|
10:30
18:00
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
16 июня, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:30
18:00
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
17 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
18 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
19 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
4 - 16 июня
1 - 15 июня
12 - 19 июня
6 - 19 июня
11 мая - 14 июня 2023
26 мая - 19 июня