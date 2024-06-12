Опасные воды

Премьера: 12.06.2024

Режиссер: Йоаким Хеден

Актеры: Джулиан Сэндз, Александер Арнольд, Джек Парр, Ким Спирман, Арло Картер, Эрин Маллен, Максим Дюран, Уильям Эрасо Фернандес

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 18+

Беззаботный отдых на карибских островах превращается в страшный кошмар. Во время погружения к месту крушения военного корабля пятеро друзей оказываются отрезаны от суши: кислород заканчивается, паника нарастает, шансы на спасение стремительно уменьшаются. Но все эти проблемы меркнут, когда дайверов окружают огромные акулы и начинают свою охоту. На что пойдут герои, чтобы выбраться из смертельной западни?