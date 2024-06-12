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Опасные воды

Опасные воды

Премьера:
12.06.2024
 
Режиссер:
Йоаким Хеден
  
Актеры:
Джулиан Сэндз, Александер Арнольд, Джек Парр, Ким Спирман, Арло Картер, Эрин Маллен, Максим Дюран, Уильям Эрасо Фернандес
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Беззаботный отдых на карибских островах превращается в страшный кошмар. Во время погружения к месту крушения военного корабля пятеро друзей оказываются отрезаны от суши: кислород заканчивается, паника нарастает, шансы на спасение стремительно уменьшаются. Но все эти проблемы меркнут, когда дайверов окружают огромные акулы и начинают свою охоту. На что пойдут герои, чтобы выбраться из смертельной западни?

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