Охота на воров
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 08.02.2018
Режиссер:
Кристиан Гьюдгэст
Актеры:
Джерард Батлер, Пабло Шрайбер, Соня Балморес, Купер Эндрюс, Джордан Бриджес, Фифти Сент, О’Ши Джексон мл., Ивэн Джонс, Жермен Риверс, Морис Комт
Жанр:
боевик, криминал
Продолжительноcть:
140 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,9
Большой Ник — начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса — ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.
Сегодня
|20:55
|Киносити
Завтра
|20:55
|Киносити
12 февраля, понедельник
|20:55
|Киносити
13 февраля, вторник
|20:55
|Киносити
14 февраля, среда
|20:40
|Киносити