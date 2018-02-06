Охота на воров

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 08.02.2018

Режиссер: Кристиан Гьюдгэст

Актеры: Джерард Батлер, Пабло Шрайбер, Соня Балморес, Купер Эндрюс, Джордан Бриджес, Фифти Сент, О’Ши Джексон мл., Ивэн Джонс, Жермен Риверс, Морис Комт

Жанр: боевик, криминал

Продолжительноcть: 140 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,9

Большой Ник — начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса — ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.