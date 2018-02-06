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Охота на воров

Охота на воров

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 08.02.2018
 
Режиссер:
Кристиан Гьюдгэст
  
Актеры:
Джерард Батлер, Пабло Шрайбер, Соня Балморес, Купер Эндрюс, Джордан Бриджес, Фифти Сент, О’Ши Джексон мл., Ивэн Джонс, Жермен Риверс, Морис Комт
  
Жанр:
боевик, криминал
  
Продолжительноcть:
140 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,9
          
 

Большой Ник — начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса — ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.

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