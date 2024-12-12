  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Одна дома: Великолепная пятерка - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Одна дома: Великолепная пятерка

Одна дома: Великолепная пятерка

Премьера:
12.12.2024
 
Режиссер:
Руслан Паушу
  
Актеры:
Виталия Корниенко, Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Борис Дейков, Григорий Столбов, Роман Борзовский, Мария Верхова, Алика Смехова, Денис Рубин, Вадим Челышев
  
Жанр:
Комедия
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Стефания обнаруживает в себе талант актрисы. Параллельно со съемками она ведет популярный блог. Особенно он привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. Когда в один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма, в котором снимается Стефания, — пони Геннадия, — а ковбои-каскадеры упускают похитителей из виду, девочка решает взять дело в свои руки и обращается за помощью к подписчикам. Теперь Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и завершить съемки новогоднего хита.

0
Касса
Фора Х
1 июня - 15 декабря
Люксор Тула
Безмолвное братство
5 - 11 декабря
Иллизиум (Новомосковск)
Эммануэль
5 - 8 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звезды в Сибири
5 - 12 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-11
11 - 25 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Огниво
5 - 11 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.