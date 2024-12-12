Одна дома: Великолепная пятерка
Премьера:
12.12.2024
Режиссер:
Руслан Паушу
Актеры:
Виталия Корниенко, Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Борис Дейков, Григорий Столбов, Роман Борзовский, Мария Верхова, Алика Смехова, Денис Рубин, Вадим Челышев
Жанр:
Комедия
Возрастные ограничения:
6+
Стефания обнаруживает в себе талант актрисы. Параллельно со съемками она ведет популярный блог. Особенно он привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. Когда в один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма, в котором снимается Стефания, — пони Геннадия, — а ковбои-каскадеры упускают похитителей из виду, девочка решает взять дело в свои руки и обращается за помощью к подписчикам. Теперь Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и завершить съемки новогоднего хита.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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