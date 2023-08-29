Молчание ангелов
Премьера:
31.08.2023
Режиссер:
Эсбен Теннесен, Юлия Р.Эльгор
Актеры:
Роланд Меллер, Еспер Оле Фейт Андерсен, Неэль Ренхольт, Юлия Р.Эльгор, Стине Стенгаде, Майкл Асмуссен, Кристофер Лессе, Мадс Хьюлманд, Кристиан Халькен, Ариан Кашеф, Андреа Вагн Йенсен, Нильс Андерс Торн
Жанр:
Триллер, Криминальный
Продолжительноcть:
94 минуты
Город потрясает серия жестоких убийств молодых девушек маньяком, получившим прозвище Создатель ангелов. Переживающая личную трагедию детектив Лаура вместе с циничным напарником возвращается к работе, чтобы выйти на след преступника. Однако она не представляет, чем это дело обернется для нее.
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