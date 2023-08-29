Молчание ангелов

Премьера: 31.08.2023

Режиссер: Эсбен Теннесен, Юлия Р.Эльгор

Актеры: Роланд Меллер, Еспер Оле Фейт Андерсен, Неэль Ренхольт, Юлия Р.Эльгор, Стине Стенгаде, Майкл Асмуссен, Кристофер Лессе, Мадс Хьюлманд, Кристиан Халькен, Ариан Кашеф, Андреа Вагн Йенсен, Нильс Андерс Торн

Жанр: Триллер, Криминальный

Продолжительноcть: 94 минуты

Город потрясает серия жестоких убийств молодых девушек маньяком, получившим прозвище Создатель ангелов. Переживающая личную трагедию детектив Лаура вместе с циничным напарником возвращается к работе, чтобы выйти на след преступника. Однако она не представляет, чем это дело обернется для нее.