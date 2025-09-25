  1. Моя Слобода
Мокрячок Попай

Мокрячок Попай

Премьера:
25.09.2025
 
Режиссер:
Роберт Майкл Райан
  
Актеры:
Джейсон Роберт Стивенс, Сара Никлин, Анджела Релусио, Скотт Своуп, Стивен МакКормак, Елена Джулиано, Мейбл Томас, Мари-Луиза Буанье, Ричард Лунелло, Шон Майкл Конуэй, Натан Тодаро
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Компания молодых людей проникает на заброшенную фабрику по производству консервов из шпината, чтобы проверить городскую легенду о проводимых там экспериментах и обитающем монстре в обличии моряка.

0
Касса
Дракула
11 - 25 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 27 сентября 2024
Майский
Август
20 сентября - 1 октября
Люксор Тула
Астрал. Поместье ужаса
8 - 24 сентября
Люксор Тула
Те еще каникулы, или Отпуск на все сто
18 мая - 1 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Лига чемпионов УЕФА 2025/2026. «Кайрат» — «Реал Мадрид»
30 сентября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
