Мокрячок Попай
Премьера:
25.09.2025
Режиссер:
Роберт Майкл Райан
Актеры:
Джейсон Роберт Стивенс, Сара Никлин, Анджела Релусио, Скотт Своуп, Стивен МакКормак, Елена Джулиано, Мейбл Томас, Мари-Луиза Буанье, Ричард Лунелло, Шон Майкл Конуэй, Натан Тодаро
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
18+
Компания молодых людей проникает на заброшенную фабрику по производству консервов из шпината, чтобы проверить городскую легенду о проводимых там экспериментах и обитающем монстре в обличии моряка.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
11 - 25 сентября
3 февраля - 27 сентября 2024
20 сентября - 1 октября
8 - 24 сентября
18 мая - 1 октября
30 сентября, вторник 00:00