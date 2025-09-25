Мокрячок Попай

Премьера: 25.09.2025

Режиссер: Роберт Майкл Райан

Актеры: Джейсон Роберт Стивенс, Сара Никлин, Анджела Релусио, Скотт Своуп, Стивен МакКормак, Елена Джулиано, Мейбл Томас, Мари-Луиза Буанье, Ричард Лунелло, Шон Майкл Конуэй, Натан Тодаро

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 88 минут

Возрастные ограничения: 18+

Компания молодых людей проникает на заброшенную фабрику по производству консервов из шпината, чтобы проверить городскую легенду о проводимых там экспериментах и обитающем монстре в обличии моряка.