Мой папа — медведь
Премьера:
31.07.2025
Режиссер:
Максим Максимов
Актеры:
Ева Смирнова, Борис Дергачев, Роман Курцын, Зоя Бербер, Андрей Пынзару, Александр Головин, Владислав Солодов, Ульяна Пашкевич
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
6+
После трагических событий папа Миша с 12-летней дочкой Машей вынуждены временно уехать в деревню, в старый семейный дом. Миша пытается помочь дочке привыкнуть к новой жизни, но у Маши совсем другие планы, и деревенский быт ей не нравится. Все меняет загадочный случай в лесу. Во время прогулки Миша встречает дикого медведя и сам превращается в животное. Теперь Маше предстоит проявить храбрость, чтобы спасти отца от жадного браконьера, и смекалку, чтобы найти способ расколдовать Мишу и вернуть ему человеческий облик.
