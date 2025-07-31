Мой папа — медведь

Премьера: 31.07.2025

Режиссер: Максим Максимов

Актеры: Ева Смирнова, Борис Дергачев, Роман Курцын, Зоя Бербер, Андрей Пынзару, Александр Головин, Владислав Солодов, Ульяна Пашкевич

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 6+

После трагических событий папа Миша с 12-летней дочкой Машей вынуждены временно уехать в деревню, в старый семейный дом. Миша пытается помочь дочке привыкнуть к новой жизни, но у Маши совсем другие планы, и деревенский быт ей не нравится. Все меняет загадочный случай в лесу. Во время прогулки Миша встречает дикого медведя и сам превращается в животное. Теперь Маше предстоит проявить храбрость, чтобы спасти отца от жадного браконьера, и смекалку, чтобы найти способ расколдовать Мишу и вернуть ему человеческий облик.