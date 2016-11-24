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Моана

Моана

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 01.12.2016
 
Режиссер:
Рон Клементс, Джон Маскер, Дон Холл, Крис Уильямс
  
Актеры:
Дуэйн Джонсон, Алан Тьюдик, Джемейн Клемент, Николь Шерзингер, Темуэра Моррисон, Рэйчел Хаус, Филлипа Су
  
Жанр:
мультфильм, фэнтези
  
Продолжительноcть:
102 мин
  

 

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.

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Сегодня
09:00 Октябрь
10:10 3D Союз (Алексин)
13:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:00 3D Октябрь
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Киносити
Завтра
09:00 3D Октябрь
10:10 3D Союз (Алексин)
13:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 3D Октябрь
16:10 3D Киносити
24 декабря, суббота
10:10 3D Союз (Алексин)
11:50 3D Октябрь
13:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Киносити
25 декабря, воскресенье
10:10 3D Союз (Алексин)
11:50 3D Октябрь
13:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Киносити
26 декабря, понедельник
10:10 3D Союз (Алексин)
11:45 3D Октябрь
13:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Киносити
27 декабря, вторник
10:10 3D Союз (Алексин)
11:50 3D Октябрь
12:50 3D Октябрь
13:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 3D Октябрь
16:10 3D Киносити
28 декабря, среда
10:10 3D Союз (Алексин)
13:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 3D Октябрь
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Киносити
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