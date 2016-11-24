Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 01.12.2016

Режиссер: Рон Клементс, Джон Маскер, Дон Холл, Крис Уильямс

Актеры: Дуэйн Джонсон, Алан Тьюдик, Джемейн Клемент, Николь Шерзингер, Темуэра Моррисон, Рэйчел Хаус, Филлипа Су

Жанр: мультфильм, фэнтези

Продолжительноcть: 102 мин

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.