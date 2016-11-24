Моана
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 01.12.2016
Режиссер:
Рон Клементс, Джон Маскер, Дон Холл, Крис Уильямс
Актеры:
Дуэйн Джонсон, Алан Тьюдик, Джемейн Клемент, Николь Шерзингер, Темуэра Моррисон, Рэйчел Хаус, Филлипа Су
Жанр:
мультфильм, фэнтези
Продолжительноcть:
102 мин
Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.
Сегодня
|09:00
|Октябрь
|10:10 3D
|Союз (Алексин)
|13:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:00 3D
|Октябрь
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Киносити
Завтра
|09:00 3D
|Октябрь
|10:10 3D
|Союз (Алексин)
|13:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:20 3D
|Октябрь
|16:10 3D
|Киносити
24 декабря, суббота
|10:10 3D
|Союз (Алексин)
|11:50 3D
|Октябрь
|13:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Киносити
25 декабря, воскресенье
|10:10 3D
|Союз (Алексин)
|11:50 3D
|Октябрь
|13:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Киносити
26 декабря, понедельник
|10:10 3D
|Союз (Алексин)
|11:45 3D
|Октябрь
|13:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Киносити
27 декабря, вторник
|10:10 3D
|Союз (Алексин)
|11:50 3D
|Октябрь
|12:50 3D
|Октябрь
|13:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:50 3D
|Октябрь
|16:10 3D
|Киносити
28 декабря, среда
|10:10 3D
|Союз (Алексин)
|13:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:50 3D
|Октябрь
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Киносити
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 13:50
|Киносити
|
3D 16:10
|Октябрь
|
09:00
3D 14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
|Союз (Алексин)
|
3D 10:10
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 13:50
|Киносити
|
3D 16:10
|Октябрь
|
3D 09:00
3D 15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
|Союз (Алексин)
|
3D 10:10
24 декабря, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 13:50
|Киносити
|
3D 16:10
|Октябрь
|
3D 11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
|Союз (Алексин)
|
3D 10:10
25 декабря, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 13:50
|Киносити
|
3D 16:10
|Октябрь
|
3D 11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
|Союз (Алексин)
|
3D 10:10
26 декабря, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 13:50
|Киносити
|
3D 16:10
|Октябрь
|
3D 11:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
|Союз (Алексин)
|
3D 10:10
27 декабря, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 13:50
|Киносити
|
3D 16:10
|Октябрь
|
3D 11:50
3D 12:50
3D 14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
|Союз (Алексин)
|
3D 10:10
28 декабря, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 13:50
|Киносити
|
3D 16:10
|Октябрь
|
3D 13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
|Союз (Алексин)
|
3D 10:10