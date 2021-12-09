Матрица: Воскрешение
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 16.12.2021
Режиссер:
Лана Вачовски
Актеры:
Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Приянка Чопра, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Эллен Холлман, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит , Дэниэл Бернхард
Жанр:
боевик, фантастика, экшен
Продолжительноcть:
148 мин
Четвёртая лента франшизы «Матрица» и первая, созданная Ланой Вачовски без участия Лилли Вачовски и продюсера Джоэля Сильвера. В двух реальностях Нео снова придется выбирать, следовать ли за белым кроликом. Выбор, пусть и иллюзорный, всё ещё остаётся единственным путём в Матрицу или из неё, что более опасно, чем когда-либо.
Сегодня
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 января, среда
|23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
5 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 - 4 января
₽ Билеты: 800 ₽