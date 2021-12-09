Матрица: Воскрешение

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 16.12.2021

Режиссер: Лана Вачовски

Актеры: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Приянка Чопра, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Эллен Холлман, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит , Дэниэл Бернхард

Жанр: боевик, фантастика, экшен

Продолжительноcть: 148 мин

Четвёртая лента франшизы «Матрица» и первая, созданная Ланой Вачовски без участия Лилли Вачовски и продюсера Джоэля Сильвера. В двух реальностях Нео снова придется выбирать, следовать ли за белым кроликом. Выбор, пусть и иллюзорный, всё ещё остаётся единственным путём в Матрицу или из неё, что более опасно, чем когда-либо.