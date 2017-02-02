афиша
афиша
Регистрация
Лего Фильм: Бэтмен

Лего Фильм: Бэтмен

Страна:
США, Дания, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.02.2017
 
Режиссер:
Крис МакКей
  
Актеры:
Рэйф Файнс, Дженни Слейт, Розарио Доусон, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Уилл Арнетт, Мэрайя Керри
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

 

Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.

Купить билет
Сегодня
09:00 3D Октябрь
10:10 3D Синема Стар
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:15 3D Азот (Новомосковск)
10:40 Киносити
11:05 Октябрь
11:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 3D Азот (Новомосковск)
12:50 Киносити
13:10 3D Октябрь
13:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 3D Азот (Новомосковск)
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 3D Синема Стар
15:15 3D Октябрь
15:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Киносити
17:20 Октябрь
17:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Киносити
21:15 Киносити
23:25 Киносити
Завтра
09:00 3D Октябрь
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Азот (Новомосковск)
10:20 3D Синема Стар
10:40 Киносити
11:05 Октябрь
11:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 3D Азот (Новомосковск)
12:50 Киносити
13:10 3D Октябрь
13:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 3D Октябрь
15:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Азот (Новомосковск)
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Киносити
17:20 Октябрь
17:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Киносити
21:15 Киносити
23:25 Киносити
11 февраля, суббота
09:00 3D Октябрь
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Азот (Новомосковск)
10:20 3D Синема Стар
10:40 Киносити
11:05 Октябрь
11:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 3D Азот (Новомосковск)
12:50 Киносити
13:10 3D Октябрь
13:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 3D Октябрь
15:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Азот (Новомосковск)
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Киносити
17:20 Октябрь
17:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Киносити
21:15 Киносити
23:25 Киносити
01:35 Киносити
12 февраля, воскресенье
09:00 3D Октябрь
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Азот (Новомосковск)
10:20 3D Синема Стар
10:40 Киносити
11:05 Октябрь
11:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 3D Азот (Новомосковск)
12:50 Киносити
13:10 3D Октябрь
13:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 3D Октябрь
15:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Азот (Новомосковск)
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Киносити
17:20 Октябрь
17:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Киносити
21:15 Киносити
23:25 Киносити
01:35 Киносити
13 февраля, понедельник
09:00 3D Октябрь
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 3D Азот (Новомосковск)
10:20 3D Синема Стар
10:40 Киносити
11:05 Октябрь
11:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 3D Азот (Новомосковск)
12:50 Киносити
13:10 3D Октябрь
13:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 3D Октябрь
15:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Азот (Новомосковск)
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Киносити
17:20 Октябрь
17:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Киносити
21:15 Киносити
23:25 Киносити
14 февраля, вторник
09:00 3D Октябрь
10:10 3D Синема Стар
10:20 3D Азот (Новомосковск)
10:40 Киносити
11:05 Октябрь
12:10 3D Азот (Новомосковск)
12:50 Киносити
13:10 3D Октябрь
14:40 3D Синема Стар
15:15 3D Октябрь
16:25 3D Азот (Новомосковск)
16:55 Киносити
17:20 Октябрь
19:05 Киносити
21:15 Киносити
23:25 Киносити
15 февраля, среда
09:00 3D Октябрь
10:10 3D Синема Стар
10:20 3D Азот (Новомосковск)
10:40 Киносити
11:05 Октябрь
12:10 3D Азот (Новомосковск)
12:50 Киносити
13:10 3D Октябрь
14:40 3D Синема Стар
15:15 3D Октябрь
16:25 3D Азот (Новомосковск)
16:55 Киносити
17:20 Октябрь
19:05 Киносити
21:15 Киносити
23:25 Киносити
16 февраля, четверг
12:25 3D Синема Стар
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика