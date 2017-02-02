Лего Фильм: Бэтмен
Страна:
США, Дания, 2017
Премьера:
в РФ 09.02.2017
Режиссер:
Крис МакКей
Актеры:
Рэйф Файнс, Дженни Слейт, Розарио Доусон, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Уилл Арнетт, Мэрайя Керри
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
90 мин
Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.
Сегодня
|09:00 3D
|Октябрь
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:40
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:10 3D
|Октябрь
|13:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10 3D
|Синема Стар
|15:15 3D
|Октябрь
|15:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:55
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:55 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|21:15
|Киносити
|23:25
|Киносити
Завтра
|09:00 3D
|Октябрь
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:20 3D
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:10 3D
|Октябрь
|13:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15 3D
|Октябрь
|15:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:55
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|21:15
|Киносити
|23:25
|Киносити
11 февраля, суббота
|09:00 3D
|Октябрь
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:20 3D
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:10 3D
|Октябрь
|13:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15 3D
|Октябрь
|15:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:55
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|21:15
|Киносити
|23:25
|Киносити
|01:35
|Киносити
12 февраля, воскресенье
|09:00 3D
|Октябрь
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:20 3D
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:10 3D
|Октябрь
|13:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15 3D
|Октябрь
|15:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:55
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|21:15
|Киносити
|23:25
|Киносити
|01:35
|Киносити
13 февраля, понедельник
|09:00 3D
|Октябрь
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:20 3D
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:10 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:10 3D
|Октябрь
|13:15 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15 3D
|Октябрь
|15:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:55
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|17:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:05
|Киносити
|21:15
|Киносити
|23:25
|Киносити
14 февраля, вторник
|09:00 3D
|Октябрь
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:40
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|12:10 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:10 3D
|Октябрь
|14:40 3D
|Синема Стар
|15:15 3D
|Октябрь
|16:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:55
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|19:05
|Киносити
|21:15
|Киносити
|23:25
|Киносити
15 февраля, среда
|09:00 3D
|Октябрь
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:20 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:40
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|12:10 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|13:10 3D
|Октябрь
|14:40 3D
|Синема Стар
|15:15 3D
|Октябрь
|16:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|16:55
|Киносити
|17:20
|Октябрь
|19:05
|Киносити
|21:15
|Киносити
|23:25
|Киносити
16 февраля, четверг
|12:25 3D
|Синема Стар
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:15
3D 12:05
3D 14:00
|Киносити
|
10:40
12:50
16:55
19:05
21:15
23:25
|Октябрь
|
3D 09:00
11:05
3D 13:10
3D 15:15
17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
3D 11:10
3D 13:15
14:35
3D 15:40
16:40
3D 17:55
18:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 15:10
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:20
3D 12:10
3D 16:25
|Киносити
|
10:40
12:50
16:55
19:05
21:15
23:25
|Октябрь
|
3D 09:00
11:05
3D 13:10
3D 15:15
17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
3D 11:10
3D 13:15
14:35
3D 15:40
16:40
3D 17:30
18:45
|Синема Стар
|
3D 10:20
11 февраля, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:20
3D 12:10
3D 16:25
|Киносити
|
10:40
12:50
16:55
19:05
21:15
23:25
01:35
|Октябрь
|
3D 09:00
11:05
3D 13:10
3D 15:15
17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
3D 11:10
3D 13:15
14:35
3D 15:40
16:40
3D 17:30
18:45
|Синема Стар
|
3D 10:20
12 февраля, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:20
3D 12:10
3D 16:25
|Киносити
|
10:40
12:50
16:55
19:05
21:15
23:25
01:35
|Октябрь
|
3D 09:00
11:05
3D 13:10
3D 15:15
17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
3D 11:10
3D 13:15
14:35
3D 15:40
16:40
3D 17:30
18:45
|Синема Стар
|
3D 10:20
13 февраля, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:20
3D 12:10
3D 16:25
|Киносити
|
10:40
12:50
16:55
19:05
21:15
23:25
|Октябрь
|
3D 09:00
11:05
3D 13:10
3D 15:15
17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
3D 11:10
3D 13:15
14:35
3D 15:40
16:40
3D 17:30
18:45
|Синема Стар
|
3D 10:20
14 февраля, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:20
3D 12:10
3D 16:25
|Киносити
|
10:40
12:50
16:55
19:05
21:15
23:25
|Октябрь
|
3D 09:00
11:05
3D 13:10
3D 15:15
17:20
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:40
15 февраля, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:20
3D 12:10
3D 16:25
|Киносити
|
10:40
12:50
16:55
19:05
21:15
23:25
|Октябрь
|
3D 09:00
11:05
3D 13:10
3D 15:15
17:20
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:40
16 февраля, четверг
|Синема Стар
|
3D 12:25