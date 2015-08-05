Лабиринты любви
Страна:
Россия, Болгария, 2015
Режиссер:
Владимир Штерянов
Актеры:
Мария Насырова, Веста Буркот, Егор Тимцуник, Елена Субботина, Андрей Субботин, Сергей Бадюк
Жанр:
короткометражный
Продолжительноcть:
90 мин
В современном мире нас связывают тысячи компьютеров, миллионы километров проводов, сотни Wi-Fi устройств и сотовых башен. Мы можем поздравить кого угодно с днем рождения по телефону, отправить фотографию любимого по электронной почте, мгновенно увидеть друг друга в скайпе и пообщаться с сотнями друзей в социальной сети. Кажется, что разнообразные средства связи могут соединить нас моментально — однако они не дают нам возможности посмотреть друг другу в глаза. Пять самостоятельных новелл рассказывают о взаимоотношениях людей в сложном мире электронных коммуникаций.
Сегодня
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, суббота
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, воскресенье
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 февраля, понедельник
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 февраля, вторник
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 февраля, среда
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
11 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
12 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
13 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
14 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
15 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30