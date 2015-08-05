Лабиринты любви

Страна: Россия, Болгария, 2015

Режиссер: Владимир Штерянов

Актеры: Мария Насырова, Веста Буркот, Егор Тимцуник, Елена Субботина, Андрей Субботин, Сергей Бадюк

Жанр: короткометражный

Продолжительноcть: 90 мин

В современном мире нас связывают тысячи компьютеров, миллионы километров проводов, сотни Wi-Fi устройств и сотовых башен. Мы можем поздравить кого угодно с днем рождения по телефону, отправить фотографию любимого по электронной почте, мгновенно увидеть друг друга в скайпе и пообщаться с сотнями друзей в социальной сети. Кажется, что разнообразные средства связи могут соединить нас моментально — однако они не дают нам возможности посмотреть друг другу в глаза. Пять самостоятельных новелл рассказывают о взаимоотношениях людей в сложном мире электронных коммуникаций.