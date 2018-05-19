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Королевство полной луны

Королевство полной луны

Страна:
США, 2012
 
Премьера:
в РФ 21.06.2012
 
Режиссер:
Уэс Андерсон
  
Актеры:
Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Эдвард Нортон, Тильда Суинтон, Френсис МакДорманд, Джейсон Шварцман, Харви Кейтель
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
94 мин
  
Сбор в России:
$1 047 653,00
 

 

США, 1960-е годы. После таинственного исчезновения мальчишки и девчонки из лагеря бойскаутов шериф ставит на уши весь город. Свое альтернативное расследование начинает тренер бойскаутов. Мамаша девушки бьется в истерике, а отец, кажется, знает что-то особенное… Ведь у каждого в жизни бывает первая любовь.

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