Королевство полной луны

Страна: США, 2012

Премьера: в РФ 21.06.2012

Режиссер: Уэс Андерсон

Актеры: Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Эдвард Нортон, Тильда Суинтон, Френсис МакДорманд, Джейсон Шварцман, Харви Кейтель

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 94 мин

Сбор в России: $1 047 653,00

США, 1960-е годы. После таинственного исчезновения мальчишки и девчонки из лагеря бойскаутов шериф ставит на уши весь город. Свое альтернативное расследование начинает тренер бойскаутов. Мамаша девушки бьется в истерике, а отец, кажется, знает что-то особенное… Ведь у каждого в жизни бывает первая любовь.