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Конг: Остров черепа

Конг: Остров черепа

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.03.2017
 
Режиссер:
Джордан Вот-Робертс
  
Актеры:
Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Тоби Кеббелл, Сэмьюэл Л. Джексон, Кори Хоукинс, Джон Гудман, Джон Си Райли, Томас Манн, Вивьенн Тейлор, Ши Уигхэм
  
Жанр:
приключения, экшен
  
Продолжительноcть:
110 мин
  
Бюджет:
$190 000 000
  

 

Действие фильма переносит зрителя в 70-е года прошлого века. Главный герой организует экспедицию к острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.

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