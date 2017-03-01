Конг: Остров черепа

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 09.03.2017

Режиссер: Джордан Вот-Робертс

Актеры: Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Тоби Кеббелл, Сэмьюэл Л. Джексон, Кори Хоукинс, Джон Гудман, Джон Си Райли, Томас Манн, Вивьенн Тейлор, Ши Уигхэм

Жанр: приключения, экшен

Продолжительноcть: 110 мин

Бюджет: $190 000 000

Действие фильма переносит зрителя в 70-е года прошлого века. Главный герой организует экспедицию к острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.