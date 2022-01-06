King's Man: Начало
Страна:
Великобритания, США, 2020
Премьера:
в РФ 13.01.2022
Режиссер:
Мэттью Вон
Актеры:
Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Стэнли Туччи, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон, Джимон Хонсу, Александра Мария Лара, Даниэль Брюль, Харрис Дикинсон, Чарльз Дэнс
Жанр:
боевик, приключения, экшен
Продолжительноcть:
131 мин
Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев. Приготовьтесь узнать историю возникновения самого стильного разведывательного агентства.
Сегодня
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 января, воскресенье
|11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
15:05
18:10
20:00
21:00
22:50
23:50
16 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:30
14:15
17:05
18:10
20:00
21:00
22:50
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
13 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1600-2900 ₽
21 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽