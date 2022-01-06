афиша
афиша
Регистрация
King's Man: Начало

King's Man: Начало

Страна:
Великобритания, США, 2020
 
Премьера:
в РФ 13.01.2022
 
Режиссер:
Мэттью Вон
  
Актеры:
Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Стэнли Туччи, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон, Джимон Хонсу, Александра Мария Лара, Даниэль Брюль, Харрис Дикинсон, Чарльз Дэнс
  
Жанр:
боевик, приключения, экшен
  
Продолжительноcть:
131 мин
  

Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев. Приготовьтесь узнать историю возникновения самого стильного разведывательного агентства.

0
Касса
Операция Пластилин
Купить билет
5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
«ХАРД'И»
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Rock Privet
Купить билет
12 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Стас Пьеха
Купить билет
13 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2900 ₽
Tula metal evening
Купить билет
21 января, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Звезды Дискотек 90-х. Новогодний огонек
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.