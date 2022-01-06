King's Man: Начало

Страна: Великобритания, США, 2020

Премьера: в РФ 13.01.2022

Режиссер: Мэттью Вон

Актеры: Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Стэнли Туччи, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон, Джимон Хонсу, Александра Мария Лара, Даниэль Брюль, Харрис Дикинсон, Чарльз Дэнс

Жанр: боевик, приключения, экшен

Продолжительноcть: 131 мин

Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев. Приготовьтесь узнать историю возникновения самого стильного разведывательного агентства.