Премьера: 18.09.2025

Режиссер: Фрэнсис Лоренс

Актеры: Джуди Грир, Марк Хэмилл, Бен Ван, Чарли Пламмер, Гарретт Уэринг, Дэвид Джонссон, Купер Хоффман, Роман Гриффин Дэвис, Джошуа Оджик, Джордан Гонсалес, Кинан Леман

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 108 минут

Возрастные ограничения: 18+

Будущее. Тоталитарное государство ежегодно проводит показательное состязание под названием «Долгая прогулка». Чтобы выиграть крупный приз, полсотни подростков выходят на трассу и должны идти, не останавливаясь ни на минуту. Сбавил скорость — предупреждение. Три предупреждения — и тебя убивают. Игра продолжается, пока не останется только один. Как далеко они готовы зайти, чтобы выжить?