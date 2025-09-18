Долгая прогулка
Премьера:
18.09.2025
Режиссер:
Фрэнсис Лоренс
Актеры:
Джуди Грир, Марк Хэмилл, Бен Ван, Чарли Пламмер, Гарретт Уэринг, Дэвид Джонссон, Купер Хоффман, Роман Гриффин Дэвис, Джошуа Оджик, Джордан Гонсалес, Кинан Леман
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
108 минут
Возрастные ограничения:
18+
Будущее. Тоталитарное государство ежегодно проводит показательное состязание под названием «Долгая прогулка». Чтобы выиграть крупный приз, полсотни подростков выходят на трассу и должны идти, не останавливаясь ни на минуту. Сбавил скорость — предупреждение. Три предупреждения — и тебя убивают. Игра продолжается, пока не останется только один. Как далеко они готовы зайти, чтобы выжить?
