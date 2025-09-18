  1. Моя Слобода
Долгая прогулка

Долгая прогулка

Премьера:
18.09.2025
 
Режиссер:
Фрэнсис Лоренс
  
Актеры:
Джуди Грир, Марк Хэмилл, Бен Ван, Чарли Пламмер, Гарретт Уэринг, Дэвид Джонссон, Купер Хоффман, Роман Гриффин Дэвис, Джошуа Оджик, Джордан Гонсалес, Кинан Леман
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
108 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Будущее. Тоталитарное государство ежегодно проводит показательное состязание под названием «Долгая прогулка». Чтобы выиграть крупный приз, полсотни подростков выходят на трассу и должны идти, не останавливаясь ни на минуту. Сбавил скорость — предупреждение. Три предупреждения — и тебя убивают. Игра продолжается, пока не останется только один. Как далеко они готовы зайти, чтобы выжить?

Сегодня
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Алмаз Синема
10:40
Люксор Тула
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:55
Алмаз Синема
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
21:40
Синема Стар
21:40
Люксор Тула
21:55
Алмаз Синема
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30
Алмаз Синема
10:40
Люксор Тула
11:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:55
Алмаз Синема
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:30
Синема Стар
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
21:55
Алмаз Синема
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 сентября, суббота
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Алмаз Синема
10:40
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Алмаз Синема
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:30
Синема Стар
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
21:55
Алмаз Синема
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 сентября, воскресенье
10:30
Алмаз Синема
10:40
Люксор Тула
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:55
Алмаз Синема
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:30
Синема Стар
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Люксор Тула
21:40
Синема Стар
21:55
Алмаз Синема
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 сентября, понедельник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Алмаз Синема
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
14:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Алмаз Синема
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
21:55
Алмаз Синема
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 сентября, вторник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Алмаз Синема
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Алмаз Синема
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
21:40
Синема Стар
21:55
Алмаз Синема
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 сентября, среда
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30
Алмаз Синема
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Алмаз Синема
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
21:40
Синема Стар
21:55
Алмаз Синема
22:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
