Девятые врата: Пандемониум
Премьера:
12.06.2024
Режиссер:
Кваркс
Актеры:
Арбен Байрактарай, Офелия Кольб, Манон Мандивид, Юго Дийон, Сидвель Вебер, Карл Лафоре, Жером Пакат
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
92 минуты
Возрастные ограничения:
18+
На месте автокатастрофы Натан и Даниэль встречают девочку Элис. Единственный способ выбраться из ада, где они оказались, — это пройти сквозь все его врата и достичь Пандемониума, столицы ада, где кошмарная реальность и ужасы потустороннего мира неразрывно связаны.
Сегодня
|
20:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
|Алмаз Синема
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:10
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, пятница
|
21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Алмаз Синема
|
00:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июня, суббота
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июня, воскресенье
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июня, понедельник
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 июня, вторник
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 июня, среда
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, пятница
|Алмаз Синема
|
23:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
00:45
15 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
16 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
17 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
18 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
19 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
4 - 16 июня
1 - 15 июня
12 - 19 июня
6 - 19 июня
11 мая - 14 июня 2023
26 мая - 19 июня