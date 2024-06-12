Девятые врата: Пандемониум

Премьера: 12.06.2024

Режиссер: Кваркс

Актеры: Арбен Байрактарай, Офелия Кольб, Манон Мандивид, Юго Дийон, Сидвель Вебер, Карл Лафоре, Жером Пакат

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 18+

На месте автокатастрофы Натан и Даниэль встречают девочку Элис. Единственный способ выбраться из ада, где они оказались, — это пройти сквозь все его врата и достичь Пандемониума, столицы ада, где кошмарная реальность и ужасы потустороннего мира неразрывно связаны.