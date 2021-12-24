Чемпион мира
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 30.12.2021
Режиссер:
Алексей Сидоров
Актеры:
Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Анатолий Кот, Михаил Тройник, Александр Филиппенко, Лариса Шахворостова
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
145 мин
Некоторые победы в спорте — больше, чем спорт. Они становятся частью истории. Этот фильм — о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча. Схватка выдающихся шахматистов, поединок характеров, виртуозная игра и невероятное психологическое напряжение, когда цена победы неизмеримо высока.
Сегодня
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 января, среда
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
15:50
20:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
15:05
16:50
23:00
5 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
15:50
20:40
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 - 4 января
₽ Билеты: 800 ₽