Чемпион мира

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 30.12.2021

Режиссер: Алексей Сидоров

Актеры: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Анатолий Кот, Михаил Тройник, Александр Филиппенко, Лариса Шахворостова

Жанр: драма

Продолжительноcть: 145 мин

Некоторые победы в спорте — больше, чем спорт. Они становятся частью истории. Этот фильм — о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча. Схватка выдающихся шахматистов, поединок характеров, виртуозная игра и невероятное психологическое напряжение, когда цена победы неизмеримо высока.