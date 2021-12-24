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Чемпион мира

Чемпион мира

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 30.12.2021
 
Режиссер:
Алексей Сидоров
  
Актеры:
Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Анатолий Кот, Михаил Тройник, Александр Филиппенко, Лариса Шахворостова
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
145 мин
  

Некоторые победы в спорте — больше, чем спорт. Они становятся частью истории. Этот фильм — о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча. Схватка выдающихся шахматистов, поединок характеров, виртуозная игра и невероятное психологическое напряжение, когда цена победы неизмеримо высока.

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Касса
Rock Privet
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12 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пилот
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17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Блондинка КсЮ
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30 января, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Человеткин
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3 - 4 января
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 800 ₽
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