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Человек-паук: Нет пути домой

Человек-паук: Нет пути домой

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 15.12.2021
 
Режиссер:
Джон Уоттс
  
Актеры:
Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей, Дж.К. Симмонс, Джейми Фокс, Альфред Молина, Джейкоб Баталон, Тони Револори, Гарри Холланд
  
Жанр:
боевик, приключения, фантастика
  
Продолжительноcть:
148 мин
  

Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от обычной жизни и подвергают опасности близких. Когда Питер Паркер просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. Мощное заклинание пробивает брешь в нашем мире, впуская в него самых могущественных злодеев, которые когда-либо сражались с Человеком-пауком в любой из вселенных. Теперь Питеру предстоит величайшее испытание. И оно навсегда изменит не только его собственное будущее, но и будущее всей Мультивселенной.

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