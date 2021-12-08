Человек-паук: Нет пути домой

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 15.12.2021

Режиссер: Джон Уоттс

Актеры: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей, Дж.К. Симмонс, Джейми Фокс, Альфред Молина, Джейкоб Баталон, Тони Револори, Гарри Холланд

Жанр: боевик, приключения, фантастика

Продолжительноcть: 148 мин

Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от обычной жизни и подвергают опасности близких. Когда Питер Паркер просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. Мощное заклинание пробивает брешь в нашем мире, впуская в него самых могущественных злодеев, которые когда-либо сражались с Человеком-пауком в любой из вселенных. Теперь Питеру предстоит величайшее испытание. И оно навсегда изменит не только его собственное будущее, но и будущее всей Мультивселенной.