Человек-паук: Нет пути домой
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 15.12.2021
Режиссер:
Джон Уоттс
Актеры:
Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей, Дж.К. Симмонс, Джейми Фокс, Альфред Молина, Джейкоб Баталон, Тони Револори, Гарри Холланд
Жанр:
боевик, приключения, фантастика
Продолжительноcть:
148 мин
Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от обычной жизни и подвергают опасности близких. Когда Питер Паркер просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. Мощное заклинание пробивает брешь в нашем мире, впуская в него самых могущественных злодеев, которые когда-либо сражались с Человеком-пауком в любой из вселенных. Теперь Питеру предстоит величайшее испытание. И оно навсегда изменит не только его собственное будущее, но и будущее всей Мультивселенной.
Сегодня
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:50
15:00
16:45
20:15
23:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
13:40
18:05
19:50
20:25
21:30
23:30
10 января, понедельник 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
3 - 4 января
₽ Билеты: 800 ₽