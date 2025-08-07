Атель-Матель

Премьера: 07.08.2025

Режиссер: Игорь Багатурия

Актеры: Ян Цапник, Анастасия Панина, Юсуп Омаров, Станислав Костюшкин, Юлия Костюшкина, Елизавета Цапник, Кирилл Митрофанов, Вера Островская, Аслан Бижоев, Залим Мирзоев, Сергей Погосян, Анжелика Каширина, Ника Здорик, Торнике Квитатиани, Александр Туров, Ксения Непотребная, Владислав Кудряев

Жанр: Приключение, Комедия, Мюзикл

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 16+

Саша Родионов, пронырливый обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный экоотель. Однако популярность отеля выдает местоположение Родионова его недоброжелателям.