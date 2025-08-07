  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Атель-Матель - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Атель-Матель

Атель-Матель

Премьера:
07.08.2025
 
Режиссер:
Игорь Багатурия
  
Актеры:
Ян Цапник, Анастасия Панина, Юсуп Омаров, Станислав Костюшкин, Юлия Костюшкина, Елизавета Цапник, Кирилл Митрофанов, Вера Островская, Аслан Бижоев, Залим Мирзоев, Сергей Погосян, Анжелика Каширина, Ника Здорик, Торнике Квитатиани, Александр Туров, Ксения Непотребная, Владислав Кудряев
  
Жанр:
Приключение, Комедия, Мюзикл
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Саша Родионов, пронырливый обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный экоотель. Однако популярность отеля выдает местоположение Родионова его недоброжелателям.

0
Касса
Атель-Матель
8 - 10 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 13 сентября 2024
Майский
Танго темной лошадки
31 мая - 14 сентября 2024
Люксор Тула
Басня
11 мая - 10 сентября 2023
Алмаз Синема
Астрал. Поместье ужаса
8 - 14 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дракула
11 - 17 сентября
Синема Стар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.