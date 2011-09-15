Ариэтти из страны лилипутов
Страна:
Япония
Премьера:
15.09.2011
Режиссер:
Хиромаса Енэбаяси
Жанр:
Анимационный, Фэнтези
Продолжительноcть:
94 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
7.20
14-летняя Ариэтти и ее родители живут под полом старого дома. В жизни «добываек» есть железное правило: общение между ними и хозяевами дома строго-настрого запрещено. Однако между крошечной Ариэтти и 12-летним обычным мальчиком Шо возникает дружба, в результате которой он перестает бояться одиночества, а она людей и окружающего мира. Но взаимные симпатии подростков приводят к тому, что злая служанка пытается избавиться от лилипутов, и семье главной героини приходится искать новое жилище...
Сегодня
|
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, суббота
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, понедельник
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, вторник
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, среда
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:55
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:55
7 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
8 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
9 декабря, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
10 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
11 декабря, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
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