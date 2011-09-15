Ариэтти из страны лилипутов

Страна: Япония

Премьера: 15.09.2011

Режиссер: Хиромаса Енэбаяси

Жанр: Анимационный, Фэнтези

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 7.20

14-летняя Ариэтти и ее родители живут под полом старого дома. В жизни «добываек» есть железное правило: общение между ними и хозяевами дома строго-настрого запрещено. Однако между крошечной Ариэтти и 12-летним обычным мальчиком Шо возникает дружба, в результате которой он перестает бояться одиночества, а она людей и окружающего мира. Но взаимные симпатии подростков приводят к тому, что злая служанка пытается избавиться от лилипутов, и семье главной героини приходится искать новое жилище...