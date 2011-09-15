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Ариэтти из страны лилипутов

Ариэтти из страны лилипутов

Страна:
Япония
 
Премьера:
15.09.2011
 
Режиссер:
Хиромаса Енэбаяси
  
Жанр:
Анимационный, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
7.20
 
 

14-летняя Ариэтти и ее родители живут под полом старого дома. В жизни «добываек» есть железное правило: общение между ними и хозяевами дома строго-настрого запрещено. Однако между крошечной Ариэтти и 12-летним обычным мальчиком Шо возникает дружба, в результате которой он перестает бояться одиночества, а она людей и окружающего мира. Но взаимные симпатии подростков приводят к тому, что злая служанка пытается избавиться от лилипутов, и семье главной героини приходится искать новое жилище...

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