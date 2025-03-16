Раков ждет перспективная командировка, а Львы будут жить, как на вулкане

Овен (21.03−20.04): Вероятно, новое знакомство Овнов не окажется длительным. Звезды предостерегают от излишней увлеченности, формирования вредных привычек, пустого и неосознанного следования обрядам, суеверия. Эта неделя неблагоприятна для помолвки, заключения брака, зачатия ребенка. Вероятны заблуждения Овнов относительно их избранников. Не исключены обманы и недобросовестность со стороны людей, от которых Овны зависят.

Про деньги. На этой неделе денежные вопросы могут стать поводом для беспокойства. Весьма вероятна необходимость крупных трат, а вот значительные финансовых поступлений не ожидается. Правда, ближе к выходным внезапно может подвернуться дополнительный заработок.

Про любовь. Не позволяйте никому вмешиваться в вашу личную жизнь и решать за вас. Вы должны сами уладить возникшие проблемы. Вы сейчас обаятельны и привлекательны, поэтому сами справитесь.

Про интим. У Овнов окажется столько очаровательных друзей противоложного пола, и все они настойчиво будут претендовать стать для вас чем-то большим. После длительного размышления вы поймете, что лучше очароваться после длительного знакомства, чем с первого взгляда. Поэтому не исключено, что кто-то из ваших друзей/подруг все-таки завоюет ваше сердце, но не факт, что так быстро доберется до вашей постели.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 17.

Телец (21.04−21.05): Благоприятная неделя для Тельцов, занимающихся преподавательской деятельностью, учебой или воспитанием. Вероятно повышение их престижа и профессионального статуса. Во второй половине недели возможны стычки с домашними, общая неудовлетворенность своим семейным положением. Неделя отмечена дисгармонией и душевным смятением. Уступчивость или потакание собственным слабостям может привести Тельцов к неприятностям. Дела вряд ли пойдут успешно. Во второй половине недели вероятно пристальное внимание со стороны начальства, которое будет выражаться лишь в дополнительной загрузке Тельцов срочной и ответственной работой.

Про деньги. Хотя вы и не склонны к транжирству, но на этой неделе вас может подхватить и понести бурный поток желаний приобретать что попало. Постарайтесь все-таки остановиться. Не увлекайтесь онлайн покупками.

Про любовь. Вы сейчас просто неотразимы, и вам останется только выбирать, стараясь при этом не упустить своего счастья. Среда и пятница — лучшие дни для романтических встреч.

Про интим. Выберите вместе с вашим сердечным другом/подругой несколько сексуальных «прибамбасов» — пусть это станет вашей совместной фантазией. Кстати, это лучше делать не в магазине, а по каталогу или на сайте фирмы, торгующей подобного рода продукцией. У вас появится шанс додумать, «как это все будет» — а там и до практики рукой подать.

Благоприятные дни: 18, 21; неблагоприятные: 23.

Близнецы (22.05−21.06): Возможно, что внешнее безразличие и холодность Близнецов могут обернуться ссорами или разочарованием в отношениях с любимым человеком. Вторая половина недели может оказаться тяжелой. В сфере профессиональной деятельности контакты с партнерами или начальством будут затруднены. Успехи в личной жизни весьма сомнительны.

Про деньги. В начале недели возможны крупные денежные поступления. С вами заключат выгодный контракт, открывающий новые возможности. Вас пригласят на конференцию или симпозиум, где вы сможете заявить о себе.

Про любовь. Ваши отношения станут более близкими и гармоничными. Ваш любимый человек скажет вам «да» и поможет осуществить вашу мечту. В ближайшем будущем многие проблемы в ваших отношениях просто улетучатся.

Про интим. Близнецам, ввиду их обострившегося эксгибиционизма, крайне важно, чтобы кто-то стал свидетелем их интимной близости, пусть даже хотя бы… они сами! Так что подумайте: может быть, есть смысл заняться любовью перед любым, достаточно большим, чтобы вместить вас двоих целиком, зеркалом?

Благоприятные дни: 20, 23; неблагоприятные: 19.

Рак (22.06−22.07): Неделя благоприятна для активной деятельности, физических нагрузок. Раки смогут углубиться в работу, улучшить свое материальное положение, укрепить отношения с близким человеком. Эта неделя отмечена повышением творческого и интеллектуального потенциала Раков. Особенно благоприятна она для тех, кто имеет отношение к искусству. Многие почувствуют потребность выразить свои мысли и чувства в красках, слове, звуке. Уединение и отчуждение, к которому Раки предрасположены, способствуют этому.

Про деньги. Командировка на этой неделе принесет перспективные деловые знакомства, которые будут способствовать укреплению вашей финансовой стабильности. Можете рассчитывать на премию. В выходные покупки и приобретения окажутся на редкость удачными.

Про любовь. Начало недели будет безоблачным и дарует гармоничность во взаимоотношениях с любимым человеком. А ближе к выходным возможно недоразумение, но вы сможете быстро погасить конфликт. И буря пройдет стороной.

Про интим. По всем приметам, Раков ожидает весьма посредственная с точки зрения эротики неделя. Однако если вы решитесь отправиться навстречу приключениям, то прогноз звезд более благоприятен. Так что не отказывайтесь от любых предложений развлечься, даже если они покажутся вам совершенно безнадежными с точки зрения флирта. Как знать, возможно, вы найдете свою половинку именно на той выставке кошек, куда вас случайно затащили!

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 22.

Лев (23.07−23.08): Многим Львам не будет хватать времени для выполнения всего намеченного. На счастливый случай лучше не надеяться. Астральное тело нуждается в получении дополнительной энергии. У пожилых Львов и у людей с заболеваниями пищеварительной системы существует вероятность некоторого ухудшения здоровья. Возможны травмы, крупные проблемы с посторонними людьми.

Про деньги. На этой неделе не исключены задержки и простои в делах. Впрочем, это даже к лучшему, поскольку позволит вам обдумать все еще раз. В выходные дни возможны новые денежные поступления. В субботу постарайтесь не тратить денег на то, что не является для вас предметом первой необходимости.

Про любовь. Вы будете жить, как на вулкане. В любую минуту страсти могут накалиться до предельных температур, чтобы тут же оказаться холоднее льда. Избегайте таких резких перепадов в отношениях.

Про интим. Звезды поощряют любые проявления распущенности ума и мысли. Поэтому для «разогрева» перед близостью от вас потребуется немного — всего лишь отпустить на волю свою фантазию, даже если обычно вы держите ее «в загоне». Расскажите, например, партнеру/партнерше во всех подробностях о своих изменах — хотя бы воображаемых. И они не замедлят отреагировать и с двойным пылом «набросятся» на вас — даже если до этого собирался провести эту ночь исключительно с Морфеем!

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 17.

Дева (24.08−23.09): Тяжелая и опасная неделя. Вероятно негативное влияние со стороны или плохое известие. Неделя пройдет под знаком духовной нерешительности и разочарований. Вы рискуете потерять надежных партнеров, близких людей, занятые позиции в бизнесе. Вероятны стратегические успехи в делах, но материальные вопросы решить будет нелегко. Возможно улучшение финансового положения, связанное с удачной покупкой или подарками.

Про деньги. Финансовое положение на этой неделе станет устойчивым. Только избегайте крупных трат и авантюр. Не вкладывайте средства в финансовые пирамиды и не переводите деньги «на безопасные счета» мошенников.

Про любовь. Энергия бьет через край, вы сейчас способны на необдуманный поступок, чем можете удивить, и даже шокировать любимого человека. Поэтому проявите благоразумие и не давайте поводов для ревности.

Про интим. У Дев вероятно усиление материнского/отцовского инстинкта, что может привести к непредсказуемым последствиям. Именно поэтому вас будут привлекать мужчины/женщины определенного типа, стремящиеся к нежности и заботе в отношении их самих. Тискать и целовать этих лапочек — так забавно!

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 22.

Весы (24.09−23.10): Благоприятное расположение звезд позволит вам проявить свои способности на разных поприщах. Возрастают удачливость, быстрота реакции. Интересы детей потребуют от вас внимания и личного участия. Скорее всего эта неделя позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе. Вероятно, что вы будете захвачены не совсем обычным делом, результаты которого могут полностью изменить ваше мировоззрение. Сны могут оказаться пророческими.

Про деньги. На этой неделе вопреки ожиданиям ваши доходы окажутся существенно выше расходов. Стоит задуматься над тем, как лучше потратить или куда вложить накопленные финансовые ресурсы. Работа принесет удовлетворение.

Про любовь. Поиск идеального партнера именно сейчас может увенчаться успехом. В среду или в субботу вероятно интересное знакомство в дружеской компании, которое может изменить вашу дальнейшую судьбу.

Про интим. Звезды предлагают Весам эффективнее использовать свое относительно свободное время — и взамен ежедневных обсуждений с вашими коллегами начальства или залипания в соцсетях — начать развивать в себе женственность/мужественность. С помощью аутотренинга, например.

Благоприятные дни: 18, 19; неблагоприятные: 21.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя предполагает повышение уверенности в собственных силах, усиление ауры. Многим Скорпионам удастся встретить неприятности этой недели с высоко поднятой головой. Усилится обаяние Скорпионов, они будут знать, чего хотят и добиваться этого со свойственной им настойчивостью. Вероятно, что ими заинтересуются представители солидных организаций. Их талант и обаяние будут импонировать многим.

Про деньги. В финансовом плане неделя обещает быть весьма благополучной. Вам предложат выгодный контракт, начальству понадобится ваше экспертное мнение. Ближе к концу недели возможны новые денежные поступления, причем значительные.

Про любовь. Вы, наконец, почувствуете весну, радость и обновление. Вам захочется прогулок под луной, серенад и прочих романтических безумств. Удивите своего партнера.

Про интим. Слишком активные действия по выполнению и перевыполнению супружеского долга могут быть вызваны вовсе не всплеском сексуального потенциала, а повышенным чувством вины. Поскольку вас захлестывают угрызения совести за все те разы, что вы отказали или «продинамили», то вы и будете в ближайшие дни стараться за двоих, а то и за троих...

Благоприятные дни: 17, 22; неблагоприятные: 19.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Стрельцы будут расположены к критической оценке действительности. Неделя крайне неблагоприятна для общения. Стремление помочь или оказать покровительство может привести Стрельцов к неосмотрительности, за которую придется долго расплачиваться. Разногласия в коллективе, проявление неблагодарности от людей, которым они оказали содействие, могут выбить их из колеи.

Про деньги. Ваше финансовое положение достаточно стабильно, но все же лучше заранее спланировать все недельные траты. Во вторник вероятны денежные поступления, только не спешите их сразу тратить, лучше отложить.

Про любовь. Настало время открытости в отношениях. Говорите прямо и откровенно, если желаете, чтобы вас поняли. Сейчас тонкие намеки будут лучшим способом испортить сколь угодно хорошие отношения.

Про интим. На Стрельцов нападет лень, которая, впрочем, окажется совершенно к месту — ведь ваш драгоценный/доагоценная нынче будет стараться за двоих. Даже если вы будете лежать совершенно неподвижно, он/она все равно найдет способ вас расшевелить. И уж точно не станет по этому поводу негодовать. Так что нежьтесь и расслабляйтесь...

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 21.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает стойкость, волю к победе, выживание в тяжелых условиях. Вероятно, положительным образом скажутся результаты прошлых усилий в сфере профессиональной деятельности. Надежность и стойкость Козерогов привлекут симпатии окружающих. Спокойная, ровная неделя, отмечена усилением интуиции. Очень велика вероятность перерастания случайного знакомства в длительные гармоничные отношения. Благоприятны заключение брака, вступление в общественные организации.

Про деньги. В начале недели, наконец, сдвинутся с мертвой точки давнишние дела. Благоприятна деятельность, связанная с недвижимостью или перевозками. В среду и пятницу будьте предельно внимательны, возможны определенные финансовые потери.

Про любовь. Сфера личной жизни потребует неожиданно много внимания и времени. Вероятны неудачи и разочарования в партнере, прожить эту неделю без потрясений сможет лишь тот, кто одинок.

Про интим. Вполне возможно, что Козероги на этой неделе будут довольно игривы и непредсказуемы. Например, во время прелюдии Козероги могут решить немного «помочь» своему партнеру/партнерше и самостоятельно поласкать себя. Не бойтесь подобным предложением обидеть вашу половинку — вполне возможно, что подобное нововведение только подхлестнет пыл вашего любовника/любовницы.

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 23.

Водолей (21.01−19.02): Вероятно понижение жизненных сил, интуиции. Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей. Водолеям придется мобилизовать все силы для того, чтобы выстоять в противостоянии неожиданным обстоятельствам этой недели. Неделя благоприятна для деловых контактов, обращения в общественные организации и правительственные учреждения. Звезды способствуют реализации идей и замыслов прошлой недели. Вежливость, оптимизм и основательность в делах должны принести Водолеям позитивные результаты.

Про деньги. Не откладывайте дела на потом, не срывайте сроки выполнения заказов. Тогда вам будет не страшно заглянуть в завтрашний день, финансовая стабильность поднимает настроение. Выходные стоит посвятить покупкам, получите массу удовольствия.

Про любовь. В понедельник вам может стать грустно из-за вынужденного одиночества. Однако уже в четверг вы сможете воплотить в жизнь свою давнюю мечту и покорить сердце своего избранника.

Про интим. У Водолеев в голове сумбур и каша, не говоря уж о некоторой разболтанности со стороны тела и внутренних органов. Нет, самочувствие у них прекрасное, но это тот время, когда люди «собирают» все дверные косяки и «сшибают» фонарные столбы. Так что постарайтесь аккуратнее со скачками на любовном ложе.

Благоприятные дни: 20, 22; неблагоприятные: 19.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя символизирует прозрение, осознание собственных ошибок, заблуждений. Вероятно, что Рыбы смогут многое исправить, получить прощение, переоценить свои жизненные ценности. Велика вероятность того, что вам удастся улучшить состояние своего здоровья. Теплые объятия любимого человека согреют душу, и вы почувствуете себя счастливыми.

Про деньги. В решении финансовых вопросов желательно избегать неясностей и авантюр. Ошибки, допущенные на этой неделе, могут привести к серьезным потерям. Старайтесь не говорить о деньгах, а зарабатывать их.

Про любовь. На этой неделе, даже если вам этого очень захочется, не стоит создавать конфликтную ситуацию с любимым человеком. Меньше критики и выяснения отношений. Лучше вам проявить терпение и добавить ласку.

Про интим. На этой неделе Рыбам очень хочется публичности и признания. Поэтому готовьтесь заниматься любовью при свете софитов и под аплодисменты. Повод как следует продумать костюм, а также позаботиться о качестве прически.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 19.