Эммануэль
Премьера:
28.11.2024
Режиссер:
Одри Диван
Актеры:
Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Уилл Шарп, Ноэми Мерлан, Энтони Чхаусан Вон, Изабелла Вэй, Чача Хуан, Кароль Франк, Ху Кай, Андреа Доленте
Жанр:
Эротика, Драматический
Продолжительноcть:
117 минут
Возрастные ограничения:
18+
Эммануэль, женщина, исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии Эммануэль открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая свое понимание близости и свободы.
Сегодня
|
21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
7 декабря, суббота
|
00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
|
00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
7 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:20
8 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:20
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