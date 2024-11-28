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Эммануэль

Эммануэль

Премьера:
28.11.2024
 
Режиссер:
Одри Диван
  
Актеры:
Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Уилл Шарп, Ноэми Мерлан, Энтони Чхаусан Вон, Изабелла Вэй, Чача Хуан, Кароль Франк, Ху Кай, Андреа Доленте
  
Жанр:
Эротика, Драматический
  
Продолжительноcть:
117 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Эммануэль, женщина, исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии Эммануэль открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая свое понимание близости и свободы.

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