Премьера: 28.11.2024

Режиссер: Одри Диван

Актеры: Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Уилл Шарп, Ноэми Мерлан, Энтони Чхаусан Вон, Изабелла Вэй, Чача Хуан, Кароль Франк, Ху Кай, Андреа Доленте

Жанр: Эротика, Драматический

Продолжительноcть: 117 минут

Возрастные ограничения: 18+

Эммануэль, женщина, исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии Эммануэль открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая свое понимание близости и свободы.