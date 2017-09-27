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Solo Star 2017

Solo Star 2017

Общероссийская танцевальная организация, учебнотренинговый центр Remix, Федерация эстрадного и современного танца Тульской области, спортивная Федерация черлидинга Тульской области, салон сценической фурнитуры «Маска» представляют V Всероссийский фестиваль персонального мастерства Solo Star 2017.

В программе: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит шоу, акробатический танец, черлидинг, степ, латина шоу.

В рамках конкурса присуждается финансовая премия «Открытие».

Конкурс проводится среди сольных и дуэтных исполнителей Российской Федерации с целью укрепления личного хореографического мастерства, развития лидерских качеств исполнителей.

Основной задачей конкурса является развитие личного профессионального уровня танцоров и их самовыражения. укрепление взаимоотношений между исполнителями различных танцевальных жанров, а также дальнейшее профессиональное ориентирование участников в области хореографии.

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
15 октября 2017, воскресенье
09:00
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