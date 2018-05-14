19 мая 2018 года Ясная Поляна вновь примет у себя фестиваль молодежных фольклорных ансамблей «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». Праздник начнется в 12:00 и будет проходить на территории музея-усадьбы на площадке за Кучерской избой.



Вас ожидает встреча с яркими, талантливыми молодыми коллективами, которые с огромной любовью исследуют, изучают, исполняют традиционный фольклор Тульского края. На празднике выступят дуэты и коллективы из Тулы, Венева, Куркинского и Ясногорского районов. В программе — традиционные народные песни, инструментальные наигрыши, танцы и игры.

Но фестиваль порадует не только своей музыкальной программой. Участники и гости смогут поиграть в народные игры, вместе поводить хороводы, потанцевать «Кадриль», «Матаню» и «Краковяк».

В этот день мы приглашаем наших посетителей на тематические экскурсии по заповеднику и теплице — «Шаги в природу», «Самая чистая радость — радость природы», «Традиции русской усадьбы», «Сто первых растений», «Сады, или искусство украшать пейзажи». Не менее увлекательной станет и самостоятельная прогулка по усадьбе с детскими игровыми путеводителями — их можно приобрести в кассе музея.

Также мы предлагаем поучаствовать в мастер-классах (Кузня) под руководством яснополянских мастеров и попробовать традиционную яснополянскую выпечку (территория у Кузни). У всех желающих будет возможность покататься в экипаже и верхом, сделать необычные семейные фотографии в Кучерской избе, приобрести яснополянские сувениры (Житня) и рассаду (Теплица).

Организаторы мероприятия: Центр народного творчества ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма», музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Вход на фестиваль осуществляется по входному билету на территорию заповедника.

Стоимость: 100 р., участие в мастер-классе — 100 р., билеты приобретаются на месте. Стоимость тематических экскурсий уточняйте дополнительно в кассе музея.