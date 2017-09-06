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Международный конкурс музыкального и хореографического искусства «Признание! Слава! Успех!»

Международный конкурс музыкального и хореографического искусства «Признание! Слава! Успех!»

Международный Продюсерский Центр «БЭСТ», Медиа Групп Интерфест «БЭСТ», международная профессионально-творческая мастерская хореографического искусства «Мир волшебного искусства» приглашают отдельных исполнителей, творческие коллективы различных жанров принять участие в международном конкурсе!

ПРИГЛАШАЮТСЯ- отдельные исполнители, творческие коллективы детских музыкальных школ, детских школ искусств, домов и центров детского, народного творчества, студенты учебных заведений, непрофессиональные и профессиональные исполнители, и участники художественной самодеятельности, хоры, оркестры, ансамбли, театры, воспитанники арт и искусств училищ, школ и других учебных заведений представляющие все виды и жанры художественного творчества.


ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН!
 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ ИЗ ГОРОДА МОСКВЫ.

Председатель жюри — Президент холдинга Медиа Групп Интерфест «БЭСТ», режиссер-постановщик, продюсер — ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:

КОЛПИКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА - Доцент, кандидат наук, профессор кафедры музыки и сольного пения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Обладатель Гран-При международных конкурсов.

САЛЬНИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - Солист Большого театра России, почетный деятель искусств г. Москвы, Обладатель Гран-При международных конкурсов.

СОРОКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - Народный артист России, профессор специализированной академии искусств РГСАИ.

НЕВРЕТДИНОВ КОНСТАНТИН ВАИСОВИЧ - ГИТИС, хореограф, Обладатель Гран-При международных конкурсов, Президент Фонда содействия развитию степа, Рекордсмен книги рекордов России, основатель и продюсер Степ-фестиваля России «Золотая набойка», единственный исполнитель номера Степ на руках.


ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 28 СЕНТЯБРЯ 2017 года.

ПРОСЬБА ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ ЗАРАНЕЕ!

 

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Где и когда?
Детская школа искусств №4
Тула, Косая Гора, ул. Гагарина, 1
30 сентября 2017, суббота
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