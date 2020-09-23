С 1 по 4 октября в Туле пройдет неделя открытой науки – фестиваль «Just science!».

Цель фестиваля — показать, что наука — это интересно, популяризировать ее среди жителей нашего города. Зрителей ждет насыщенная просветительская программа на нескольких городских площадках:

VI Всероссийский поединок молодых ученых «Science Slam» («Concert Hall»);

анти-конференция исследователей и активных горожан в формате «BarCamp» (университетская «Точка кипения ТГПУ им. Л.Н. Толстого»);

всероссийская командная интеллектуальная игра «Science Quiz» и открытый лекторий (кластер «Октава»);

кинолекторий (КЦ «Типография»);

мастер-классы, презентации, митапы и деловые игры.

Официальный сайт проекта – just-science.ru.



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