Just science!
С 1 по 4 октября в Туле пройдет неделя открытой науки – фестиваль «Just science!».
Цель фестиваля — показать, что наука — это интересно, популяризировать ее среди жителей нашего города. Зрителей ждет насыщенная просветительская программа на нескольких городских площадках:
- VI Всероссийский поединок молодых ученых «Science Slam» («Concert Hall»);
- анти-конференция исследователей и активных горожан в формате «BarCamp» (университетская «Точка кипения ТГПУ им. Л.Н. Толстого»);
- всероссийская командная интеллектуальная игра «Science Quiz» и открытый лекторий (кластер «Октава»);
- кинолекторий (КЦ «Типография»);
- мастер-классы, презентации, митапы и деловые игры.
Официальный сайт проекта – just-science.ru.
Группы в социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук.
Где и когда?
Тула, Тула
1 октября 2020, четверг
12:00
2 октября 2020, пятница
12:00
3 октября 2020, суббота
12:00
4 октября 2020, воскресенье
12:00
3 октября, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 620-1620 ₽
10 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
24 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽