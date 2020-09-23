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Just science!

Just science!

С 1 по 4 октября в Туле пройдет неделя открытой науки – фестиваль «Just science!».

Цель фестиваля — показать, что наука — это интересно, популяризировать ее среди жителей нашего города. Зрителей ждет насыщенная просветительская программа на нескольких городских площадках:

  • VI Всероссийский поединок молодых ученых «Science Slam» («Concert Hall»);
  • анти-конференция исследователей и активных горожан в формате «BarCamp» (университетская «Точка кипения ТГПУ им. Л.Н. Толстого»);
  • всероссийская командная интеллектуальная игра «Science Quiz» и открытый лекторий (кластер «Октава»);
  • кинолекторий (КЦ «Типография»);
  • мастер-классы, презентации, митапы и деловые игры.

Официальный сайт проекта – just-science.ru.

Группы в социальных сетях: ВКонтактеИнстаграмФейсбук.

 
Где и когда?
Тула
Тула, Тула
1 октября 2020, четверг
12:00
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2 октября 2020, пятница
12:00
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3 октября 2020, суббота
12:00
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Касса
Автобусный тур «Куликово поле»
Купить билет
3 октября, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Александр Серов
Купить билет
25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Обе-Рек
Купить билет
7 ноября, суббота 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 620-1620 ₽
Sky Fashion
Купить билет
10 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
24 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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