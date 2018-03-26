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Фестиваль рекламы и PR Come In

Фестиваль рекламы и PR Come In

С 27 по 29 марта 2018 года в Тульском государственном университете пройдёт I Всероссийский Фестиваль рекламы и PR Come In, организованный Коммуникационным Агентством ТулГУ STARK.

Впервые специалисты в области рекламы, PR, медиаиндустрии, бизнесмены, студенты вузов, учащиеся образовательных центров и просто творческие люди соберутся вместе для приобретения новых практических знаний, навыков и умений, а также обмена опытом в решении социальных, коммерческих, культурных и иных задач в региональном пространстве.

Среди спикеров мероприятия:  организатор фестиваля «Дикая мята» Ирина Словоохотина, основатель школы SMM EDA Маргарита Тихонова,  основатель рекламного агентства «Ворота Солнца» Роман Агибалов и др.

Важным событием фестиваля станет соревнование между командами-участниками из разных вузов страны. Только лучшие команды смогут защитить свои проекты перед представителями компаний- партнеров и членами жюри - экспертами в области PR, рекламы и медиа.

Также все желающие смогут посетить ведущие тульские компании в области медиа, рекламы и коммуникаций, а гости Фестиваля из других городов погулять по самым красивым местам пряничной столицы.

Вход свободный по предварительной регистрации
 

Где и когда?
Тульский государственный университет
28 марта 2018, среда
10:00
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29 марта 2018, четверг
10:00
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