С 27 по 29 марта 2018 года в Тульском государственном университете пройдёт I Всероссийский Фестиваль рекламы и PR Come In, организованный Коммуникационным Агентством ТулГУ STARK.

Впервые специалисты в области рекламы, PR, медиаиндустрии, бизнесмены, студенты вузов, учащиеся образовательных центров и просто творческие люди соберутся вместе для приобретения новых практических знаний, навыков и умений, а также обмена опытом в решении социальных, коммерческих, культурных и иных задач в региональном пространстве.

Среди спикеров мероприятия: организатор фестиваля «Дикая мята» Ирина Словоохотина, основатель школы SMM EDA Маргарита Тихонова, основатель рекламного агентства «Ворота Солнца» Роман Агибалов и др.

Важным событием фестиваля станет соревнование между командами-участниками из разных вузов страны. Только лучшие команды смогут защитить свои проекты перед представителями компаний- партнеров и членами жюри - экспертами в области PR, рекламы и медиа.



Также все желающие смогут посетить ведущие тульские компании в области медиа, рекламы и коммуникаций, а гости Фестиваля из других городов погулять по самым красивым местам пряничной столицы.

Вход свободный по предварительной регистрации

