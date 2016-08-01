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В мастерской оружейника

В мастерской оружейника

В мастерской оружейника можно узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Применяем теорию на практике в конце занятия — делаем пластинчатый доспех.

Занятия проводятся по мере формирования групп. Предварительная запись по телефону: +7 4872 36-16-63.

Стоимость билета — 100 Р.

Каждый час в музее «Тульские древности» проводятся обзорные экскурсии в экспозициях «Сказание о Мамаевом побоище» и «Секреты тульских мастеров».

Стоимость билета — от 50 Р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
11 июня 2017, воскресенье
12:00
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12 июня 2017, понедельник
12:00
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