В мастерской оружейника можно узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Применяем теорию на практике в конце занятия — делаем пластинчатый доспех.

Занятия проводятся по мере формирования групп. Предварительная запись по телефону: +7 4872 36-16-63 .

Стоимость билета — 100 Р.

Каждый час в музее «Тульские древности» проводятся обзорные экскурсии в экспозициях «Сказание о Мамаевом побоище» и «Секреты тульских мастеров».

Стоимость билета — от 50 Р.