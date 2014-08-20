В основе спектакля «Петрушка» музыка Игоря Стравинского к широко известному одноименному балету. В постановке не будет произнесено ни единого слова. Только музыка и пластика. В работе задействованы планшетные куклы, маски и актеры в живом плане.

«Петрушка» — это история одного из традиционных персонажей русских народных кукольных представлений, Петрушки, сделанного из соломы и опилок, в котором тем не менее просыпается жизнь и развиваются эмоции.

Артисты:

Петрушка — Андрей Абрамов;

Балерина, Чёртик — Ирина Атлашкина;

Арап — Юлия Бороздина;

Шарманщик, Смерть — Алексей Копотилов;

Хозяин театра, Цыган — Ринад Кондаев;

Медведь — Любовь Пахомова.

Куклы на ширме:

Петрушка, Арап — Андрей Абрамов;

Балерина — Ирина Атлашкина.

Куклы в театрике:

Петрушка, Балерина, Арап — Андрей Абрамов.

Куклы в кукольном ящике:

Петрушка, Арап — Андрей Абрамов, Ирина атлашкина, Любовь Пахомова;

Балерина — Юлия Бороздина, Ринад Кондаев, Алексей Копотилов;

Трубач — Андрей Абрамов;

Горожане — артисты, занятые в спектакле.

Композитор — Игорь Стравинский.

Режиссёр-постановщик — Александр Стависский.

Художник-постановщик — Нелли Полякова.

Хореограф — Алексия Белавина.

Свето-визуальное оформление — Дмитрий Алёшин, Виктор Иевлев.