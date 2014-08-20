Петрушка
В основе спектакля «Петрушка» музыка Игоря Стравинского к широко известному одноименному балету. В постановке не будет произнесено ни единого слова. Только музыка и пластика. В работе задействованы планшетные куклы, маски и актеры в живом плане.
«Петрушка» — это история одного из традиционных персонажей русских народных кукольных представлений, Петрушки, сделанного из соломы и опилок, в котором тем не менее просыпается жизнь и развиваются эмоции.
Артисты:
- Петрушка — Андрей Абрамов;
- Балерина, Чёртик — Ирина Атлашкина;
- Арап — Юлия Бороздина;
- Шарманщик, Смерть — Алексей Копотилов;
- Хозяин театра, Цыган — Ринад Кондаев;
- Медведь — Любовь Пахомова.
Куклы на ширме:
- Петрушка, Арап — Андрей Абрамов;
- Балерина — Ирина Атлашкина.
Куклы в театрике:
- Петрушка, Балерина, Арап — Андрей Абрамов.
Куклы в кукольном ящике:
- Петрушка, Арап — Андрей Абрамов, Ирина атлашкина, Любовь Пахомова;
- Балерина — Юлия Бороздина, Ринад Кондаев, Алексей Копотилов;
- Трубач — Андрей Абрамов;
- Горожане — артисты, занятые в спектакле.
Композитор — Игорь Стравинский.
Режиссёр-постановщик — Александр Стависский.
Художник-постановщик —
Хореограф — Алексия Белавина.
Свето-визуальное оформление — Дмитрий Алёшин, Виктор Иевлев.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 62
21 мая 2019, вторник
14:00