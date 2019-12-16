Молодильный самовар или Баба Яга в поисках счастья

Музей «Тульские самовары» приглашает юных гостей на театрализованное новогоднее представление. По сюжету Баба-Яга потеряла любовь Кощея Бессмертного. Помочь вернуть утерянную красоту и свою любовь способен молодильный самовар. На что готова пойти Баба-Яга, вы узнаете, посетив наш музей!

Дети в игровой форме познакомятся с устройством самовара, его различными формами, встретятся с известными сказочными персонажами — Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой-Ягой, Кощеем Бессмертным, Водяным и Красной Шапочкой.

Стоимость: 200 р.