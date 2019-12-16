Молодильный самовар или Баба Яга в поисках счастья
Музей «Тульские самовары» приглашает юных гостей на театрализованное новогоднее представление. По сюжету Баба-Яга потеряла любовь Кощея Бессмертного. Помочь вернуть утерянную красоту и свою любовь способен молодильный самовар. На что готова пойти Баба-Яга, вы узнаете, посетив наш музей!
Дети в игровой форме познакомятся с устройством самовара, его различными формами, встретятся с известными сказочными персонажами — Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой-Ягой, Кощеем Бессмертным, Водяным и Красной Шапочкой.
Стоимость: 200 р.
Где и когда?
Тула, улица Менделеевская, 8
20 декабря 2019, пятница
10:00
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
3 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽