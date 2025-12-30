Где в Туле разрешен запуск фейерверков в новогоднюю ночь?

Фото: https://ru.freepik.com.

В Туле определили специальные площадки для запуска фейерверков. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения ЧС в период новогодних и рождественских праздников.

Площадки расположены в трёх территориальных округах города: