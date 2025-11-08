Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Куркино

Врио главного врача Ефремовской районной клинической больницы Александр Котов рассказал о состоянии пострадавших в Куркино.

— В результате взрыва газа в жилом доме пострадало четыре человека. С различными множественными повреждениями машинами скорой помощи два жителя доставлены в Ефремовскую районную клиническую больницу, госпитализированы в травматологическое отделение. Два пациента по тяжести состояния маршрутизированы в Тульскую областную клиническую больницу. Всем пациентам оказана квалифицированная медицинская помощь.

Уточнить информацию о пострадавших родственниках можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8-800-444-40-03.

Напомним, утром 8 ноября в поселке Куркино Тульской области в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Происшествие случилось в доме № 10 по улице Ленина.

Сейчас на месте работают оперативные службы, а также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.