Дом в Куркино, пострадавший от взрыва газа, восстановят к концу марта

Каждый собственник из 12 пострадавших квартир получил компенсацию.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 13 марта, приехал с рабочим визитом в Куркинский округ. Глава региона проверил, как идут восстановительные работы в доме, пострадавшем от взрыва газа.

Напомним, в ноябре 2025 года в доме обрушилась торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей.

Каждый собственник из 12 пострадавших квартир получил компенсацию за материальный ущерб и выплаты по причиненному вреду здоровью.

Пострадавшие жильцы живут в маневренном фонде или в служебном жилье.

В доме полностью перекрыта кровля, восстановлен пострадавший подъезд, в квартирах ведется отделка. Работы обещают завершить до конца марта.

