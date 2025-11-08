В Куркино от взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Фото из тг-канала Дмитрия Миляева.

Утром в поселке Куркино на ул. Ленина, 10 обрушился подъезд многоквартирного дома. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.

На место происшествия было направлено 7 бригад скорой помощи, первая прибыла через 12 минут.

Два человека получили травмы средней степени тяжести и направлены в Ефремовскую больницу. Информация по пострадавшим уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.

В настоящее время организован пункт временного пребывания в школе № 1 (ул. Октябрьская, д. 90).

— По моему поручению на место происшествия выехал Игорь Казенный, заместитель председателя регионального правительства, — сообщает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в MAX.

По факту происшествия следователи СК России по Тульской области возбудили уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Их деятельность координирует лично руководитель следственного управления Владимир Владимирович Усов.