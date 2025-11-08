  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Куркино от взрыва газа обрушился подъезд жилого дома - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Куркино от взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Пострадали два человека.

В Куркино от взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
Фото из тг-канала Дмитрия Миляева.

Утром в поселке Куркино на ул. Ленина, 10 обрушился подъезд многоквартирного дома. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей.

На место происшествия было направлено 7 бригад скорой помощи, первая прибыла через 12 минут. 

Два человека получили травмы средней степени тяжести и направлены в Ефремовскую больницу. Информация по пострадавшим уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина.

В настоящее время организован пункт временного пребывания в школе № 1 (ул. Октябрьская, д. 90).

— По моему поручению на место происшествия выехал Игорь Казенный, заместитель председателя регионального правительства, — сообщает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в MAX.

По факту происшествия следователи СК России по Тульской области возбудили уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Их деятельность координирует лично руководитель следственного управления Владимир Владимирович Усов.

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: Взрыв газа в Куркино
Взрыв газа в доме в Куркино: жильцы второго и третьего подъездов вернулись в квартиры
Жизнь Тулы и области
Взрыв газа в доме в Куркино: жильцы второго и третьего подъездов вернулись в квартиры
вчера, в 13:07, 14 1226 2
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
Дежурная часть
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
вчера, в 11:32, 92 6008 4
Кинологи осмотрели взорвавшийся дом в Куркино: людей под завалами нет
Дежурная часть
Кинологи осмотрели взорвавшийся дом в Куркино: людей под завалами нет
8 ноября, в 17:06, 6 2892 1
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
Дежурная часть
Предполагаемого виновника взрыва газа в Куркино допрашивают следователи
8 ноября, в 14:32, 70 8635 4

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор
Фотограф
8 ноября, в 09:22 +1
Другие статьи по темам
Место
Куркино
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
Жизнь Тулы и области
Свадьба Shaman'a, нападение на семью в Михалково и взрыв газа в Куркино: топ новостей недели от Myslo
вчера, в 19:10, 66 943 1
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 10 ноября отключат электроэнергию
вчера, в 21:45, 43 869 1
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
Дежурная часть
Туляк убил отца бывшей, напал на ее мать и поджег дом: подозреваемого заключили под стражу
вчера, в 16:38, 35 2131 1
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
Дежурная часть
Демонтировал заглушку с трубы и поджег скопившийся газ: задержан виновник взрыва в жилом доме в Куркино
вчера, в 11:32, 92 6008 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру
Жители били тревогу: взрыв газа в Куркино произошел, когда газовая служба уже пыталась войти в квартиру
Погода 8 ноября в Туле: без осадков и до +12 градусов
Погода 8 ноября в Туле: без осадков и до +12 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.