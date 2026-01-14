С бывшего сенатора Дмитрия Савельева хотят взыскать 609 млн рублей

Одинцовский городской суд Московской области рассмотрит исковое заявление в отношении бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Первый заместитель Генерального прокурора просит взыскать с Савельева в доход государства 609 561 411 рублей. Эти деньги — незаконный доход, который мужчина скрывал в своих декларациях.
Напомним, в настоящее время мужчина обвиняется в организации подготовки убийства бизнес-партнера.
По версии следствия, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить предпринимателя, «к которому испытывал неприязнь». Жертвой заказного убийства должен был стать бизнесмен Сергей Ионов, отбывающий наказание в местах лишения свободы. Два года назад он был осуждён за растрату в особо крупном размере и получил три года колонии. Мужчина потратил средства ООО «ОптоМониторинг», к которому имел отношение Савельев. Речь идет о сумме в 1,6 млн рублей, деньги были списаны под предлогом командировочных.
За убийство экс-партнёра Савельев был готов заплатить 100 тысяч долларов — почти 10 млн рублей по курсу лета 2023 года. В качестве киллера он нанял экс-сотрудника ФСИН, а тот обратился в ФСБ. Убийство было инсценировано: Савельеву показали карту вызова скорой и документ о смерти партнёра. Когда киллер получил деньги (валюту менял помощник сенатора), все участники схемы были задержаны.
Сам Савельев отрицает вину и подал ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных. Кроме этого, бывший сенатор дважды подавал ходатайство о допуске к нему в СИЗО сотрудников военкомата для прохождения медкомиссии с целью заключения контракта для отправки на СВО. Оба ходатайства были отклонены.