Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы

Премьера: 20.11.2025

Режиссер: Наташа Кермани

Актеры: Титус Уэлливер, Брейди Хепнер, Джуда Маки, Джослин Донахью, Аврора Перрино, Джонатан Говард, Файна Санчес, Пол Вон, Кортеон Мур, Ник Эппер, Ларри Седар

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 89 минут

Возрастные ограничения: 18+

1915 год. Братья Макс и Руди Ван Хельсинг провели всю жизнь под строгим контролем своего отца Абрахама в уединенном доме в Калифорнии. Не зная о его темном прошлом, они пытаются понять причины его паранойи и все более странного поведения. Постепенно братья узнают о роли Дракулы в прошлом отца.