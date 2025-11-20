Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
Премьера:
20.11.2025
Режиссер:
Наташа Кермани
Актеры:
Титус Уэлливер, Брейди Хепнер, Джуда Маки, Джослин Донахью, Аврора Перрино, Джонатан Говард, Файна Санчес, Пол Вон, Кортеон Мур, Ник Эппер, Ларри Седар
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
89 минут
Возрастные ограничения:
18+
1915 год. Братья Макс и Руди Ван Хельсинг провели всю жизнь под строгим контролем своего отца Абрахама в уединенном доме в Калифорнии. Не зная о его темном прошлом, они пытаются понять причины его паранойи и все более странного поведения. Постепенно братья узнают о роли Дракулы в прошлом отца.
Сегодня
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 ноября, среда
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
