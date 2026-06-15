Ночью 15 июня регион подвергся массированной атаке ВСУ. Повреждено несколько частных домов, по предварительной информации, погибли три человека.
«Администрация Тулы проводит подворовый обход в населенных пунктах, которые подверглись атаке БПЛА, для фиксации повреждений и определения объема необходимой помощи пострадавшим», — сообщил губернатор после экстренного заседания оперативного штаба.
Ранее Myslo сообщал, что пострадавших выплатят компенсации ущерба имуществу и здоровью, семьям погибших окажут необходимую помощь.