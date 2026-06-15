Нанесенные беспилотниками повреждения будут фиксировать и определять объем необходимой помощи пострадавшим.

Фото канала Дмитрия Миляев в «Максе».

Ночью 15 июня регион подвергся массированной атаке ВСУ. Повреждено несколько частных домов, по предварительной информации, погибли три человека.

«Администрация Тулы проводит подворовый обход в населенных пунктах, которые подверглись атаке БПЛА, для фиксации повреждений и определения объема необходимой помощи пострадавшим», — сообщил губернатор после экстренного заседания оперативного штаба.

Ранее Myslo сообщал, что пострадавших выплатят компенсации ущерба имуществу и здоровью, семьям погибших окажут необходимую помощь.