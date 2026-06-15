9 июня 37-летний мужчина напал с ножом на 43-летнюю женщину на улице Полюсной и надругался над ней. Спустя несколько часов его задержали.

Фото из архива Myslo

Привокзальный районный суд принял решение об аресте ранее неоднократно судимого 37-летнего туляка. Мужчину обвиняют в изнасиловании с применением холодного оружия.

По версии следствия, вечером 9 июня злоумышленник, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на женщину со спины у продуктового магазина на улице Полюсной. Приставив нож к горлу жертвы и угрожая ей расправой, он оттащил её в кусты. Там, продолжая запугивать убийством, надругался над ней.

Потерпевшей удалось вырваться и убежать в тот момент, когда внимание нападавшего отвлекли случайные прохожие.

Суд удовлетворил ходатайство следствия — обвиняемый будет находиться под стражей в СИЗО на ближайшие два месяца. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть оспорено сторонами.

По пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.