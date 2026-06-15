В Тульской области российские подразделения противовоздушной обороны пресекли очередную атаку с воздуха — сбит один украинский беспилотник.

«Информации о пострадавших не поступало. Предварительно, повреждения зданий и инфраструктуры отсутствуют», — сообщил Дмитрий Миляев.

Жителей призывают: при обнаружении подозрительных объектов незамедлительно обращаться в экстренные службы по телефонам 01, 101, 112. Добавим, что угроза ударов БПЛА в регионе всё ещё действует.

Напомним, в Туле минувшей ночью три человека погибли в результате атаки с воздуха.