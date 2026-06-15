Фото правительства Тульской области.

На совещании в правительстве Тульской области обсудили реализацию мер поддержки для студентов из многодетных семей и организацию целевого набора в вузы региона.

Как напомнил губернатор Дмитрий Миляев, соглашения предусматривают полную оплату обучения для 10 детей из многодетных семей ежегодно. Финансирование будет осуществляться на паритетной основе: 50% средств выделит региональный бюджет, еще 50% — сами университеты.

Кроме того, вузами будет обеспечено приоритетное предоставление мест в общежитиях на весь период обучения.

«Для многих многодетных семей финансовая сторона вопроса при поступлении в вуз может стать серьезным препятствием. Именно поэтому мы приняли решение объединить усилия с ведущими университетами региона и запустить механизм поддержки, оплачивая обучение талантливых ребят», — подчеркнул значимость инициативы губернатор.

В 2026 году для абитуриентов предусмотрено 3147 бюджетных мест. Больше всего — по инженерным, педагогическим, естественно-научным и медицинским направлениям.

Документы можно подать в пять вузов одновременно, выбрав до пяти направлений в каждом. Прием заявлений на бюджетные места очной формы продлится до 25 июля, зачисление пройдет до 7 августа.

Стоит отметить, что в вузах региона 439 целевых мест закреплены за конкретными работодателями В 2026 году вся квота на целевое обучение детализирована под заказчиков. Основные направления — медицина и подготовка кадров для предприятий ОПК. Ключевые заказчики — минздрав Тульской области, КБП им. Шипунова, Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, НПО «Сплав», а также «Щекиноазот».