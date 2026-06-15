Об этом сообщили в Тульском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области в ближайшие часы и до конца суток 15 июня 2026 года ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, а также ливни. В отдельных районах возможны грозы и град. При грозах прогнозируется усиление ветра до 12–17 м/с.

ГУ МЧС России по Тульской области призывает жителей соблюдать меры личной безопасности.

При грозе рекомендуется по возможности оставаться дома, на открытой местности не укрываться под высокими, особенно одиночными деревьями, держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор.

При усилении ветра — избегать шатких конструкций, аварийных деревьев и зданий с ненадёжной кровлей, не находиться рядом с деревьями, мостами, эстакадами, трубопроводами и линиями электропередач, а автомобили парковать вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций.

В случае чрезвычайных ситуаций спасатели просят незамедлительно обращаться в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.