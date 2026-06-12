По информации губернатора, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
По информации губернатора, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
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