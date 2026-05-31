Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Суд рассмотрел гражданское дело по административному исковому заявлению прокурора к узловскому Управлению городского хозяйства с требованием поставить два пассажирских лифта на учет в Управление Ростехнадзора.

Ранее прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов и социально незащищенных граждан. В ходе нее выявлено, что 5 сентября 2023 года между администрацией и ООО «БУРБАУ» заключен контракт на строительство путепровода через железную дорогу в районе улиц Заводская и Магистральная в Узловой. После исполнения контракта, 25 ноября 2025 года мост и лифтовое оборудование переданы в оперативное управление МБУ «Управление городского хозяйства». 4 марта прокурорская проверка зафиксировала, что два лифта путепровода находятся в нерабочем состоянии. В этот же день в МБУ «Управление городского хозяйства» направлено представление об устранении нарушений, которые устранены не в полном объеме.

С учетом уточнений прокуратура просила обязать МБУ «Управление городского хозяйства» устранить нарушения и до 1 января 2027 года поставить на учет в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 20.10.2023 №1744 два электрических пассажирских лифта.

Представитель административного ответчика МБУ «Управление городского хозяйства» исковые требования признали в полном объеме с учетом уточнений.

Решением суда административные исковые требования удовлетворены в полном объеме.