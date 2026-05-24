В Туле прошла первая практическая дизайн-сессия по разработке мастер-плана продолжения Казанской набережной. Площадкой стал речной трамвайчик. Именно с воды можно хорошо ознакомиться с особенностями рельефа, и увидеть самые востребованные точки притяжения, которые нравятся тулякам. Все это будет учитываться архитекторами при проектировании.

«Вдоль набережной развивается социальная инфраструктура. Маршрут благоустройства объединит объекты в рамках комплексного развития территорий: улучшатся пешеходные связи, появится больше мест для комфортных и безопасных прогулок. Активное вовлечение жителей продолжится - с выходом на конкретные места для проработки концепции», - сообщил Губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в МАХ.

Также глава региона напомнил, что прямо сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Туле жители выбирают между двумя участками набережной. Отдать свой голос можно до 12 июня, на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Пространство-победитель голосования станет первым этапом продолжения Казанской набережной. Оно преобразится уже в 2027 году.

