«Большой приз Тулы» традиционно открывает престижную российскую серию Гран-при. На трек вышли более 150 сильнейших велогонщиков из 12 субъектов РФ, а также спортсмены из Армении, Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь.

«В рамках открытия соревнований состоялось знаковое событие — торжественное открытие Аллеи Олимпийцев. Она стала данью уважения выдающимся ветеранам тульского спорта и живым ориентиром для молодых гонщиков», - сообщил Губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в МАХ.

В программе турнира заявлены самые зрелищные дисциплины: скретч, омниум, гонка с выбыванием, гонка по очкам, командный и индивидуальный спринт, кейрин и мэдисон. Честь Тульской области на домашних соревнованиях защищают порядка 60 гонщиков, включая лидеров профессиональной команды «Марафон-Тула».

Тульский велотрек — одно из старейших спортивных сооружений России, в 2026 году объекту исполнилось 130 лет.