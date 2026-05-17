Огнеборцы провели масштабные учения на одном из предприятий райцентра.

Согласно легенде, возгорание полипропилена произошло в центре зоны складирования внутри производственного цеха. До прибытия первых пожарных расчетов работниками предприятия были эвакуированы 43 человека.

Огнеборцы в аппаратах для защиты органов дыхания провели разведку для поиска возможных пострадавших. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей «надышавшийся дымом» работник цеха был выведен наружу, а условное возгорание – оперативно ликвидировано.

В ходе занятия была проверена исправность системы оповещения, первичных средств пожаротушения, наличие источников воды, состояние подъездных и эвакуационных путей.