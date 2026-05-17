17 мая в парк-отеле «Шахтер» прошла торжественная церемония закрытия XV областного конкурса-фестиваля «Семья года». Участников приветствовали губернатор Дмитрий Миляев, министр социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова, директор дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин и руководитель Тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей» Татьяна Балашова.

Конкурс проходил в регионе с 15 по 17 мая 2026 года. За победу боролись семьи, состоящие в официальном браке и воспитывающие детей. Состязания развернулись в семи номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Семья защитника Отечества» (учреждена в 2025 году) и региональная номинация «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида». Жюри оценивало участников в три этапа: на муниципальном уровне отбирали кандидатов, на областном изучали поданные материалы, а в финале семьи демонстрировали находчивость, оригинальность и сообразительность в творческом конкурсе.

Всего участниками стали более 100 семей, а в решающий этап впервые вышли представители 16 муниципальных районов и городских округов. Шесть семей-победителей представят Тульскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года».

Обращаясь к финалистам, Дмитрий Миляев подчеркнул растущую популярность фестиваля:

«С каждым годом география конкурса становится шире, увеличивается количество семей, которые в нем принимают участие. Каждая семья – это отдельная команда! Вы укрепляете свои внутрисемейные отношения и командный дух! Будьте счастливы, будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Что бы мы ни делали - счастье куется внутри семьи. Поддерживайте, любите и цените друг друга!»

Глава региона отдельно остановился на значении семейных ценностей для государства, отметив, что это направление остается ключевым для области.

«Укрепление семейной политики - важный для Тульской области вопрос. Мы стремимся сделать так, чтобы наши семьи на всех этапах чувствовали себя увереннее. Нет ничего дороже человеческих отношений и семьи. Родина начинается с семьи - именно в семье закладываются основы формирования духовно-нравственных ориентиров, семейных традиций и ценностей, патриотизма и культуры», — заявил он.

Дмитрий Миляев также поблагодарил предприятия, присоединившиеся к региональному демографическому стандарту и корпоративной программе поддержки рождаемости, после чего вручил дипломы победителям.

Первое место в номинации «Многодетная семья» досталось семье Леоновых из Ясногорского района. Семья Савельевых из Донского победила в номинации «Молодая семья». Лучшей «Семьей защитника Отечества» признана семья Бабажановых из Тулы. В номинации «Сельская семья» лидировали Назаренко из Тепло-Огаревского района. Артамоновы из Алексина завоевали первенство в номинации «Золотая семья России». Звание «Семья – хранитель традиций» закрепилось за семьей Вронских из Куркинского района, а в номинации «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида» победили Старовойтовы из Узловского района.

Перед церемонией гостям представили брендированную продукцию «Тульская область — территория семейного счастья». Подарочные и туристические наборы, футболки, шоперы, брелоки, открытки, чай, значки и другие предметы с символикой бренда уже с 1 июня появятся в магазинах, ресторанах и кафе исторического центра Тулы. Кроме того, Дмитрий Миляев предложил организовать конкурс на создание гимна «Тульская область — территория семейного счастья».

В рамках нацпроекта «Семья» регион продолжает расширять поддержку семей. Получить информацию о действующих мерах можно на портале семья71.рф или по телефону 129. Напомним, в этом году Дмитрий Миляев обозначил главной стратегической целью развития региона превращение Тульской области в территорию семейного счастья