На торжественной церемонии закрытия финала XV областного конкурса-фестиваля «Семья года» Дмитрия Миляева угостили кофе со вкусом семейного счастья.

Бариста кофейни «Зерновая» рассказал, как он увидел этот рецепт:

— Этот рецепт основан на предпочтениях моего папы: он любит цитрусовые. Получилась авторская интерпретация сладкого фильтр-кофе с нотками цитруса, который сейчас набирает популярность. Напиток, кстати, и в холодном виде невероятно вкусный.

Губернатор продегустировал напиток:

— И с кислинкой, и сладко. Вкусно! Подходит даже тем, кто кофе пьет с осторожностью. В нем нет жесткой кофейной концентрации.

Вкус навеял Дмитрию Миляеву детские воспоминания:

— Напоминает по вкусу конфеты «Цитрон». Мой папа никогда не помнил, как они называются. Всегда говорил: «Ну кисленькие такие!»